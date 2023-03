Seveda pa moramo, kot že omenjeno, proizvajalci cenovno ščititi proizvodnjo in prodajati elektriko dolgoročno, sicer smo preveč izpostavljeni nihanjem cen. Ne moremo si privoščiti, da bi bili izpostavljeni tako velikim tveganjem, zato se večji del pričakovane proizvodnje električne energije prodaja dolgoročno, določeni deleži tudi za tri leta vnaprej. To je normalno, tako ravnajo tudi proizvajalci na drugih trgih po svetu. Seveda pa je težava, če odjemalci temu ne sledijo.

Ko so lani cene električne energije naraščale, so se slovenski odjemalci zanašali na to, da bodo upadle, in niso sklepali pogodb za vnaprej. V zadnjem četrtletju so bile cene na trgu zelo visoke, odjemalci pa niso imeli zakupljene energije in na pomoč je morala priskočiti država s subvencijami in regulacijo cen. Seveda je vladi s tem uspelo ohraniti konkurenčnost slovenskega gospodarstva, kar je vsekakor dobro, vendar dolgoročno to ni vzdržno; predvsem je nevarno, če se bodo odjemalci zanašali na to, da se bo takšen vzorec ponavljal iz leta v leto. x Finance