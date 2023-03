Zakon o pravilih cestnega prometa za kršitev določa globo v znesku 1200 evrov, vozniku pa se izreče 18 kazenskih točk. Na cestah na območju novomeške policijske uprave so policisti letos obravnavali 211 prometnih nesreč in v 55 primerih ugotovili, da je bil vzrok za prometno nesrečo neprilagojena hitrost. Tudi v lanskem letu je delež prometnih nesreč, ki so se zgodile zaradi neprilagojene hitrosti znašal 26 odstotkov. »Hitrost je tako med glavnimi dejavniki prometnih nesreč, tudi tistih z najhujšimi posledicami. Pogosto je povezana z drugimi dejavniki, kot so nepravilna stran in smer vožnje, nepravilno prehitevanje, neupoštevanje pravil o prednosti in vožnja pod vplivom alkohola. Voznike pozivamo, naj prilagodijo hitrost svoje vožnje veljavnim omejitvam, pa tudi svojemu vozniškemu znanju in izkušnjam ter razmeram na cesti,« so sporočili z novomeške policijske uprave.