Tudi prva moška tekma v olimpijskem Lillehammerju se je začela s časovno zamudo. Varno izvedbo tekmovanja je onemogočal močan vter, ki pa se je hitro umiril in žirija tekmovanja je prvega tekmovalca po naletni smučini spustila z le 15-minutno zamudo.

Na skakalnici je ves čas prve serije pihal močan vzgornik, tekmovanje pa je vseeno potekalo zelo hitro. Po polovici tekme sta bila razred zase Avstrijec Stefan Kraft in Norvežan Halvor Egner Granerud, ki sta odskočila od tekmecev. Prvi zasledovalec pa je bil Žiga Jelar. Skakalci so bili v nadaljevanju zelo zgoščeni. Odlično priložnost za napad v finalu je imel tudi svetovni prvak Timi Zajc. Najboljši Slovenec v letošnji sezoni svetovnega pokala je bil skupaj z Dawidom Kubackim edini osmoljenec vetrovnih razmer prve serije in je v finalu napadal iz ozdaja. Drugi skok sta si zagotovila tudi Domen Prevc in mladi Rok Masle, izpadel je le Lovro Kos.

Časovni zamik krojil drugo serijo

Čeprav se je prva serija začela z minimalno zamuda, je ta na koncu tekmovanja povzročila veliko težav. Za zadnjih deset skakalcev v finalu je sonce že zašlo in močan vzgornik je popustil. To je omogočilo Avstrijcu Manuelu Fettnerju, da je iz 16. mesta po prvi seriji napredoval vse do tretjega mesta. S slabšimi razmerami sta se odlično spopadla vodilna iz prve serije, navdušil je predvsem Granerud. S skokom dolgim 139,5 metra si je zagotovil 11. zmago sezone in sploh svojo prvo na domačih tleh. Skupno je slavil že 24. zmago kariere. Viking pa je vodilni skakalec na turneji surovi zrak, kjer mu sledi tudi danes drugi Kraft.

Slovenci so se na koncu morali sprijazniti s sedmim mestom Žige Jelarja in desetim Timija Zajca. Anže Lanišek je v finalu z odličnim skokom pokazal, da je še vedno v odlični formi, a višje od 18. mesta ni zmogel. Domen Prevc je bil 21., Rok Masle pa mesto za njim.