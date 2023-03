Besničani šokirani nad idejo o pokritem smučišču

Prebivalce Besnice močno razburja ideja o gradnji zaprtega smučišča in spremljajočih turističnih zmogljivosti pod Joštom. V okviru civilne iniciative Varuhi okolja Besnica so Mestni občini Kranj predali peticijo s 3000 podpisi proti projektu in spremembi občinskega prostorskega načrta, s katerim bi ta lahko zaživel.