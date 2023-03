Povsem možno je, da bo – tako kot krmilo britanske – tudi krmilo škotske vlade prevzel prvi musliman. In tako kot Rishi Sunak je tudi komaj 37-letni Humza Yousaf, škotski zdravstveni minister, v Britaniji rojen sin pakistanskih priseljencev. Poslanec škotskega parlamenta, ki ne bi mogel zveneti bolj škotsko, kot zveni, je od leta 2011, ministrske položaje pa zaseda že od leta 2012. Preden je postal zdravstveni minister je bil pravosodni, še prej transportni minister. Razglaša se za kandidata kontinuitete. Podpira ga sedanje odhajajoče vodstvo že od leta 2007 vladajoče Škotske nacionalne stranke (SNP), vključno s premierko Nicolo Sturgeon, vodilno zagovornico škotske neodvisnosti. Ta je šokirala vse, ko je sredi februarja sporočila svoj odstop, zanj pa navedla predvsem izgorelost in neobstoječe zasebno življenje ter zasebnost.

Zelo verna protikandidatka

Favoritka v raziskavah javnega mnenja je še mlajša kot Yousaf. To je šele 33-letna škotska finančna ministrica Kate Forbes, ki je bila na porodniškem dopustu, ko je Sturgeonova sporočila šokanten odstop. Samo dva dni po tistem, ko je razglasila kandidaturo, je bila Forbesova, ki edina tekoče govori galščino, v središču političnega viharja. Ker je globoko verna, je javno izrazila nasprotovanje istospolnim porokam, splavu, pravicam transspolnih ljudi in otrokom zunaj zakonske zveze. Namestnik premierke John Swinney, ki podpira »najbolj izkušenega kandidata Yousafa, ker lahko dokonča potovanje v neodvisnost«, jo je zato javno raztrgal. Sturgeonova jo je kritizirala posredno, rekoč, da je Škotska napredna država in da so zato osebna stališča človeka, ki je za krmilom vlade, zelo pomembna.

Kljub temu raziskave javnega mnenja kažejo, da 30 odstotkov Škotov navija za Forbesovo, 20 odstotkov za Yousafa in samo 10 odstotkov za 49-letno Ash Regan, nekdanjo ministrico, ki je protestno odstopila, ko je Sturgeonova predlagala zakon o reformi priznavanja spola. Ta zdaj sprejet kontroverzni zakon, ki ga namerava britanska vlada blokirati, vsem starejšim od 16 let na Škotskem dovoljuje, da sami določijo svoj spol.

40 odstotkov še neodločenih

Štirideset odstotkov vprašanih Škotov še ne ve, koga od treh kandidatov bi si želeli za novo krmarko ali krmarja vlade. Vsi so, tako kot je SNP, za čimprejšnjo razglasitev škotske neodvisnosti, ki pa bo samo ena od tem, od katerih bo odvisen izid troboja, v katerem že ostro kritizirajo (ne)sposobnosti drug drugega. Ker britanska vlada ne dovoli novega referenduma in ker je to potrdilo tudi vrhovno sodišče, je Sturgeonova naslednje parlamentarne volitve želela spremeniti v referendum o neodvisnosti. Vsi trije kandidati to strategijo zavračajo.

Ash Regan bi si prizadevala za združitev gibanja za neodvisnost in bi sprožila pogajanja z britansko vlado o novem referendumu, ko bodo stranke, ki podpirajo neodvisnost, naslednjič imele večino v parlamentu. Kate Forbes bi že prvi dan začela kampanjo za neodvisnost, vendar z rahločutnim prepričevanjem in ekonomskimi argumenti zanjo. Humza Yousaf bi si prizadeval povečati večino, ki je za neodvisnost. »To, da neodvisnost podpira 50 ali 51 odstotkov, je premalo,« pravi. Nova škotska premierka ali premier bo znan 27. marca.

Volitve že v teku Člani SNP morajo do 27. marca oddati glasovnice, ki so šle na pot v ponedeljek. Na njih morajo razvrstiti vse tri kandidate po vrstnem redu: 1, 2, 3. Če bo kakšen od njih dobil več kot petdeset odstotkov »enk«, bo postal nov vodja stranke in premier. V nasprotnem primeru bo odpadel kandidat z najmanj »enkami«, »dvojke« njegovih volilcev pa bodo razdelili preostalima kandidatoma. Novi vodja in premier bo postal kandidat z več enkami in dvojkami. A ne takoj. Sturgeonova bo morala obiskati kralja Karla III. in mu uradno sporočiti odstop, njeno naslednico ali naslednika pa mora potem izvoliti škotski parlament. V teoriji lahko takrat kandidira katerikoli poslanec katerekoli stranke – in ponavadi kandidirajo voditelji vseh strank – a je zaradi parlamentarne aritmetike skrajno malo verjetno, da bi izvolili koga drugega kot novega vodjo vladajoče SNP.