Posnetki oboroženega Ziobra s slovesnosti v osrednjem delu države so zaokrožili na družbenih omrežjih, nanj pa so se vsule številne kritike.

Minister je na novinarski konferenci danes pojasnil, da ima »status žrtve« v primeru, povezanim z naročilom umora in je zato pred leti zaprosil za dovoljenje za orožje. Pojasnil je, da je zadeva v sodni fazi in da je oseba, ki je naročila umor, že nekaj let v preiskovalnem priporu.

»Je eden od šefov organizirane kriminalne združbe, ki je trgovala z drogami, in ki je naročil umor osebe, ki zdaj govori z vami,« je dejal Ziobro po poročanju poljske tiskovne agencije PAP.

Minister je ob tem pojasnil, da ima dovoljenje za nošenje pištole in da se ukvarja s športnim streljanjem že več kot 20 let. Pištolo, gre za modificiran Glock 26, je imel pri sebi zato, ker je konec tedna streljal z njo. Pojasnil je še, da je deloval na podlagi zakona in da je »ustvarjanje senzacije iz tega povsem nerazumljivo«, še poroča PAP.