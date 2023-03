Kot je v elektronskem sporočilu zaposlenim navedel Zuckerberg, bodo odpuščanja izvedli »v prihodnjih nekaj mesecih«. Nanašala se bodo predvsem na tako imenovani srednji menedžment, torej vodstvene delavce brez najpomembnejših izvršnih funkcij. Obenem ne bodo uresničili 5000 načrtovanih zaposlitev.

Odpuščanja so v zadnjih mesecih napovedala številna velika tehnološka podjetja, kot so Google, Amazon in Microsoft. Kot ocenjujejo analitiki, imajo za to več razlogov. Eden ključnih je padec prihodkov iz naslova oglaševanja, saj največje oglaševalce bremenijo visoka stopnja inflacije in rastoče obrestne mere.

Zuckerberg je poleg tega že lani priznal, da je računal, da se bo razcvet spletne trgovine in drugih spletnih aktivnosti nadaljeval tudi po pandemiji covida-19. »Zmotil sem se, za kar prevzemam odgovornost,« je zapisal tedaj.