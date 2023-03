Usmeritve glede davčne reforme po besedah premierja Roberta Goloba ostajajo takšne, kot so jih komunicirali do zdaj.

Ker je Slovenija med članicami EU in Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj z največjo davčno obremenitvijo dela in med državami z najmanjšo davčno obremenitvijo premoženja, je izhodišče, da se s spremembami zmanjša obremenitev dela in po drugi strani nekoliko poveča obremenitev premoženja, je dejal.

A najprej je po premierjevih besedah treba ugotoviti neto dohodek in dejansko premoženje posameznikov. Spremembe bodo šle tako v dveh fazah, najprej s povečanjem preglednosti baz podatkov na področju dohodkov in premoženja, nato pa v spremembe dohodninske zakonodaje in zakonodaje glede obdavčitve premoženja.

Golob spremembe in razbremenitve pri dohodnini napoveduje že z letom 2024, leto pozneje pa še spremembe glede obdavčitve premoženja.

Za zdaj je izhodišče koalicije, da se sistem nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč ohrani, kot je, zato da ostane ureditev primerljiva s sedanjo.

»Razprava o davčnih spremembah bo javna, transparentna in široka. Iskali bomo družbeno soglasje,« je dejal premier. Iz Slovenije želijo narediti bolj pravično družbo, kar je glavni namen davčne politike, je dodal.

Koalicijska partnerja SD in Levica sta z današnjo razpravo zadovoljna.

Prva ocena Socialnih demokratov je, da lahko ideje ministrstva za finance v veliki meri podprejo, predvsem ko gre za prenovo obdavčitve premoženja, je dejala predsednica SD Tanja Fajon. Strinjajo se, da potrebujejo večji javni učinek financ in okrepitev virov javnega financiranja za kritje potreb vseh ljudi in da mora biti sistem bolj pravičen po sistemu »tisti, ki ima več, tudi plača več«. Strinjali so se, da je treba vse pravice financirati iz davkov in prispevkov, in ne na račun zadolževanja, je dodala.

Vodja poslanske skupine Levica Matej Tašner Vatovec, ki je na novinarski konferenci nadomeščal koordinatorja Levice Luko Mesca, je dejal, da gre pri prenovi davčnega sistema za to, da se ga naredi bolj pravičnega in da bo kos izzivom 21. stoletja. "»Prenova davčnega sistema je pomembna, da se na bolj pravičen način redistribuira bogastvo in se ga tudi nazaj investira v družbo, zato da bodo imeli ljudje čim več od tega kar proizvedemo,« je dejal. Levica meni, da so predstavljena izhodišča zelo dobra osnova za davčno reformo.

Koalicijski partnerji so se dotaknili tudi prenove šolskega sistema. Premier je dejal, da bo časovnica sprejemanja šolske reforme nekoliko daljša, nekatere spremembe se bodo začela že v prihodnjem šolskem letu, predvsem s spremembami prehranskih smernic, s katerimi želijo v šole vpeljati bolj zdravo prehrano in bolj ekonomično delovanje šolskih kuhinj. V šolski sistem bodo vpeljali tudi principe trajnostnega obdelovanja zemlje.

Ostale spremembe načrtujejo za leto 2024 oziroma kasneje, je dejal premier. Digitalizacija šolskega sistema bo šla predvsem v smeri, »da se pripravi enotne digitalne osnove za učne materiale, je dejal«.

Glede prenove šolskega sistema oz. modernizacije je Fajon dejala, da je jasno, da bodo tudi tukaj potrebovali širši družbeni konsenz. Enega od strokovnih svetov bo po besedah Tašner Vatovca vodil Janez Vogrinc iz Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.

Golob se je ob tem odzval tudi na dogajanje v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, kjer bodo v sredo predstavili revizijo poslov dobaviteljev v zadnjih štirih letih in ki po besedah ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana kaže na pogosto nespoštovanje predpisov.

Konkretnih imen in preiskav Golob ni želel komentirati, je pa dejal, da bodo zadevi prišli do dna. »Edini način, da se sistemski korupciji, ki jo lahko zdaj zaznavamo v zdravstvu, v bodoče dejansko izognemo, je popolna transparentnost in prva dva zakona, ki bosta predstavljena v kratkem,« je poudaril in dodal, da bodo to dosegli z napovedanima zakonoma, ki bosta uredila digitalizacijo zdravstva in strukturne spremembe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.