Šestindvajsetletni tekmovalec iz Ria de Janeira je s 3:1 ugnal Japonca Yukiya Uda. Calderan je bil pred letom dni že tretji na svetu in je najboljši namiznoteniški igralec iz Amerik doslej.

Brazilec je novembra predlani Jorgića izločil v osmini finala na svetovnem prvenstvu v Houstonu v ZDA, slavil je s 4:1. Z enakim izidom v nizih je Jorgića ugnal tudi v tretjem krogu na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021.

V prvem krogu turnirja v Singapurju je Hrastničan zanesljivo s 3:1 izločil Hrvata Andreja Gaćino, 25. igralca svetovne lestvice.

Jorgić je v današnjih dopoldanskih urah po lokalnem času izpadel med dvojicami skupaj s Švedom Trulsom Möregardhom. V drugem krogu je bila boljša južnokorejska naveza Woojin Jang/Jonghoon Lim, ki je slavila s 3:2 (-5, 8, 5, -5, 3). Jorgić in Möregardh sta v prvem krogu ugnala Slovaka Lubomirja Pišteja in Francoza Emmanuela Lebessonua s 3:1.

Na turnirju, ki se je začel v soboto in bo trajal do nedelje, nastopajo vsi najboljši na svetu. Merijo se za 2000 točk za svetovno lestvico in skupni denarni sklad, ki znaša dva milijona dolarjev.