Slovenski zlati olimpijki in šestkratni svetovni prvakinji med drugimi tako na seznamu družbo delajo košarkarski superzvezdnik in dvakratni najkoristnejši košarkar v ligi NBA Nikola Jokič, nogometaš Manchester Cityja Erling Haaland, tenisač Carlos Alcaraz in voznik formule 1 George Russell. Forbesova komisija je sicer na seznam 30 najvplivnejših mladih (30 under 30) na področju športa in iger uvrstila 12 športnikov, devet podjetnikov, štiri razvijalce iger, tri strokovnjake za športno poslovanje ter dva e-športnika.

»Uvrstitev na takšen seznam v družbi takšnih posameznikov je seveda velika čast in obenem odgovornost. Športniki imamo moč povezovati in zato moramo ta privilegij usmerjati tudi v teme, ki so več kot le šport ter s svojim doprinosom poskrbeti za razvoj okolje in družbo, kar seveda pričakujem tudi od sebe,« pravi Janja Garnbret.

Športno plezanje postaja vse bolj prepoznaven šport na svetovni ravni, zasluge za to pa zagotovo lahko pripišemo tudi Janji Garnbret, ki je pred dnevi dopolnila 24 let, o njej pa že govorimo kot najboljši športni plezalki vseh časov. O tem priča tudi uvrščanje Slovenke na sezname najvplivnejših posameznikov. Revija Forbes jo je tako že leta 2020 kot dvajsetletnico nominirala na seznam 30 najvplivnejših mladih v Evropi, leto kasneje pa se je njeno ime znašlo tudi na seznamu TIME100 Next 2021, razširjeni različici seznama najvplivnejših ljudi na svetu, ki ga izdaja revija TIME.

Nova sezona v svetovnem pokalu športnega plezanja se začenja aprila, slovenska šampionka pa se nadeja, da bo kljub poškodbi palca na nogi lahko nastopila že na uvodnih tekmah. Vrhunec sezone bo zagotovo svetovno prvenstvo v Švici, ki bo služilo tudi kot prva priložnost za kvalificiranje na Olimpijske igre v Parizu leta 2024.