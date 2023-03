Golob je v izjavi po srečanju članov vlade s poslanci strank vladne koalicije najprej spregovoril o napadu na Kovačevo, ki jo je v ponedeljek na območju Bežigrada v Ljubljani verbalno napadel moški. Policija je za STA potrdila, da so prejeli prijavo in še zbirajo obvestila ter ugotavljajo vse okoliščine dogodka. Dodali so, da iščejo moškega športne postave brez las, ki je bil oblečen v siva oblačila.

Verbalno in fizično nasilje nad ženskami je po Golobovih besedah postalo vsesplošno. »Politiki bi se morali trikrat vprašati, ali je res ustrezno, da v tem sodelujejo,« je dejal. Meni, da marsikateri politik ne zmore te trezne presoje, zato jih ponovno poziva naj se zadržijo pri vzpodbujanju sovraštva.

Za petek je napovedal prvi sestanek strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora, v katerem bodo sodelovali predstavniki pristojnih ministrstev, predstavniki centra nevladnih organizacij in posamezniki na Golobovo osebno povabilo. K sodelovanju je povabil Dragana Petrovca in Niko Kovač, ki ji je tudi ponudil vodenje sveta. »Mislim, da ni bolj primerne osebe, predvsem zato, ker je ona najbolj izpostavljena žrtev tega sovražnega govora, žal pa niti približno ni edina,« je ocenil.

Ostri Golobovi obsodbi sta se pridružila tudi predsednica SD Tanja Fajon in vodja poslanske skupine Levica Matej T. Vatovec. Ko gre za napad je vsako ravnanje nesprejemljivo, je dejala Fajonova. Pozvala je k vzdržanosti pri sovražnih komentarjih in žalitvah na račun žensk ter k nujnemu zagotavljanju enakosti spolov. Vatovec je dodal, da so v Levici zadovoljni, da bo delo začela skupina, ki bo pripravila ukrepe za omejevanje sovražnega govora.

Kovačeva je na Facebook profilu Inštituta 8. marec v ponedeljek zapisala, da so jo znova napadli. Z žaljivkami in jeznimi besedami jo je nagovoril moški, nato je tudi vstal in se zagnal proti njej ter vpil o delovanju inštituta. Poklicala je policijo in oddala prijavo. »Vemo, da se ne smemo umikati glasnim grozečim moškim,« je med drugim zapisala.