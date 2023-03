Ni vsak dan pravi dan za to jed, ampak, ko pride tisti poseben dan za proslavljanje/uživanje/razvajanje, pa ta jed resnično zmaga. Ker je življenje treba uživati, je seveda nujno, da občasno pojemo tudi kaj bolj razkošnega. Kaj bolj bogatega. Kaj bolj porednega.

Priprava je res enostavna in hitra, potrebujete pa naslednje sestavine:

Makarone – Najpogosteje se za to jed uporabi kar peresnike ali fusile ali rigatone, lahko tudi špagete.

Aromatike – Šalotka (lahko tudi rdeča čebula) in česen sta skoraj nujna v tej jedi. Če želite, lahko svež česen nadomestite s česnom v prahu.

Paradižnikov koncentrat – Za to jed ne potrebujete svežega paradižnika ali paradižnikove kaše, dovolj je že paradižnikov koncentrat v tubi. Dodajte tudi nekaj koščkov sušenih paradižnikov za teksturo in še boljši okus.

Smetano, maslo, parmezan – Uporabite kar nestepeno sladko smetano, lahko bi pa tudi smetano za kuhanje. Maslo in parmezan sta obvezna.

Vodko – V jed dodate nekaj vodke – za dve osebi 40 ml – ki pa jo pokuhamo, tako da alkohol izpari, pusti pa čudovit okus in aromo. Lahko uporabite tudi belo vino ali pa le malo več vode.

Špinačo – V take enobarvne jedi dodajte nekaj zelenja - špinača je za to idealna. Poleti uporabite svežo baziliko.

SESTAVINE (za 2 osebi)

1 žlica (olivnega) olja

1 šalotka (ali 1/2 manjše rdeče čebule)

2 stroka česna (ali 1 žlička sušenega česna)

4 koščki sušenih paradižnikov

50 g paradižnikovega koncentrata

50 ml vodke (ali belega vina ali vode)

2 dl sladke smetane (ali smetane za kuhanje)

180 g (polnozrnatih) makaronov (tortiglioni, rigatoni, fusili, peresniki …)

1 pest sveže špinače (neobvezno)

2 koščka masla

1 pest parmezana

sol, poper, čilijevi kosmiči po okusu

svež peteršilj ali bazilika za okras

PRIPRAVA

Šalotko sesekljajte, česen pa prav tako (ločeno, ne skupaj). Naribajte parmezan, operite špinačo, narežite sušene paradižnike.

V ponvi segrejte olje in na segretem zmehčajte šalotko. Dodajte česen, paradižnikov koncentrat in sušene paradižnike in kuhajte minuto, da česen zadiši. Dolijte vodko, premešajte in kuhajte približno 2 minuti, da se vodka ukuha oz. da izpari. Dolijte sladko smetano, dobro premešajte in kuhajte približno 5-10 minut.

Makarone skuhajte v soljenem kropu po navodilih na embalaži. Ko so kuhani, NUJNO prihranite vsaj 2 dl vode, v kateri so se makaroni kuhali.

V svilnato omako dajte špinačo, parmezan in maslo ter približno 0,5 dl vode in premešajte. Poskusite in posolite in popoprajte po okusu. Po želji dodajte še čilijeve kosmiče. Po potrebi dodajte še več vode in nežno premešajte.

V omako nežno umešajte kuhane makarone. Jed ne sme biti suha, ampak lepo kremna in svilnata.

Makarone servirajte na krožnik, potresite s parmezanom in čilijevimi kosmiči ter peteršiljem ali baziliko in postrezite.