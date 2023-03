Chelsea, Benfica, Bayern, Milan. Četverica, ki si je že zagotovila mesto v četrtfinalu lige prvakov, čaka na preostalo četverico, ki bo znana po današnjih in jutrišnjih preostalih povratnih tekmah osmine finala. Žreb bo nato v petek ob 12. uri. Današnja dvoboja obetata zanimivo dogajanje. Manchester City in Leipzig sta se na prvi tekmi razšla brez zmagovalca, medtem ko ima Inter pred gostovanjem pri Portu minimalno prednost.

Manchester City – Leipzig

Moštvo trenerja Josepa Guardiole bo pred domačimi navijači v vlogi favorita, a povsem mirno ne more spati, saj je Leipzig sila neugoden nasprotnik. Španski strateg bo imel na voljo vse najboljše posameznike, saj nima težav s poškodbami ali kartoni. »Pred tekmo s Crystal Palacom igralcem nisem dovolil, da bi jim misli uhajale k ligi prvakov. Prevečkrat se je zgodilo, da so moštva zaradi tega puščala pomembne točke. Smo zdravi in v dobri formi, zato pričakujemo pozitiven razplet,« pravi Josep Guardiola, ki je z Manchestrom Cityjem po remiju proti Leipzigu nanizal štiri zaporedne zmage v domačem prvenstvu in FA pokalu.

Nekoliko slabše je šlo Leipzigu, ki je sicer ugnal Eintracht in Borussio iz (M), a vmes klonil z Dortmundčani. Ob zadnji zmagi je zadel tudi Timo Werner, ki je igral s pomočjo protibolečinskih tablet. »Iz igre sem ga potegnil predčasno, saj ga bomo rabili proti Cityju. Predvsem njegovo hitrost,« pravi trener Marco Rose, ki bo naredil vse, da se ne ponovi prvi polčas prve tekme, ko so njegov igralci praktično ves čas tekli za žogo. Pomembne adut nemškega moštva bo hrvaški branilec Joško Gvardiol, ki si ga bojda v naslednji sezoni v moštvu želi tudi tokratni nasprotnik. »Nikakor se ne predajamo vnaprej. To je liga prvakov, v kateri je mogoče vse. Smo povsem osredotočeni na to, da izločimo nasprotnika in se prebijemo v četrtfinale,« je City posvaril Joško Gvardiol.

Porto – Inter

Čeprav Inter v Porto potuje s prednostjo 1:0, pa v taboru moštva iz Milana nimajo miru. Poraz na gostovanju pri Spezii na zadnji tekmi je močno pretresel slovenskega vratarja Samirja Handanovića in soigralce, saj je bil že osmi prvenstveni, po njem pa so morali poslušati žalitve jeznih navijačev. Od omenjenih osmih neuspehov Interja jih je kar šest prišlo na gostovanju, kar daje Portu pred današnjo tekmo upanje na preobrat. »Z rezultati na gostovanjih v letošnji sezoni ne moremo biti zadovoljni. Vemo, da bomo morali pokazati precej več, kot smo proti Spezii, če se želimo prebiti v četrtfinale lige prvakov,« pravi trener Interja Simone Inzaghi, ki je pod vse večjim pritiskom. Italijanski strateg upa, da bo lahko danes računal na Milana Skriniarja, ki se ubada z bolečinami v hrbtu. Vrhunski slovaški branilec se je sicer že dogovoril za poletni prestop k PSG, kamor odhaja kot prost igralec.

Porto si želi tretjega preboja v četrtfinale v zadnjih petih sezonah, Interju se je nazadnje med najboljših osem v ligi prvakov uvrstil leta 2011. Portugalsko moštvo ima izkušnje z izločanjem italijanskih, saj so v omenjenem obdobju preskočili Romo in Juventus. Trener Porta Sergio Conceicao ima nekaj skrbi, saj bo zaradi poškodbe gležnja zagotovo manjkal Gabriel Veron, Evanilson in Galeno pa imata težave z mišicami. Zaradi rdečega kartona na prvi tekmi ne bo Otavia.