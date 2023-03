Marjanu Elemirju Rozmanu, ki je leta 1998 ubil mamo in za to dobil 14 let zapora, zdaj sodijo zaradi dveh poskusov uboja in nasilništva. Januarja lani naj bi se spravil na svojo partnerico Andrejo L., že septembra predlani pa na njenega bivšega partnerja Sandija Š. Andrejo naj bi z nožem najprej poškodoval po vratu, a je prijela za rezilo in pobegnila, piše v obtožnici. Zmerjal naj bi jo s kurbo in grozil, da bo pobil njo in njeno družino oziroma ji odrezal glavo in jo pustil na stopnišču.

»K meni je prišla s povitimi rokami, kazala mi je tudi šive na vratu. Rekla je, da je padla. Pozneje pa mi je povedala, da se je v resnici branila, ker jo je gospod Rozman napadel. Hotela mu je vzeti nož in se pri tem porezala. Ko sem jo vprašala, zakaj je prej govorila drugače, je rekla, da si ni upala povedati pred njim,« je včeraj pričala Andrejina prijateljica in dodala, da ji o podrobnostih ni govorila. »Rekla je samo, da je vseskozi v strahu pred gospodom Marjanom.«

Andreja je na sodišču priznala, da ima težave z odvisnostjo od drog, kar je prijateljica potrdila. Na vprašanje, ali ji je obtoženi želel pri tem pomagati, je odgovorila: »Rekel je že tako.« Kaj je bilo v resnici, pa da ne ve. Andreja je sicer pričala, da ji je prav on nosil heroin, kokain in marihuano in da je bila zaradi drog takrat večkrat hospitalizirana. Po prijateljičinih besedah je bilo med Rozmanom in Andrejo v začetku zveze vse lepo in prav, nato pa so prišli problemi, »saj veste, vsak par se enkrat znajde v težavah«. Spoznala sta se leta 2015, malo preden je šel on v zapor zaradi kraje BMW in denarja, pa tudi vloma v hišo. Na Dobu ga je obiskovala, razmerje pa sta nadaljevala, ko so ga izpustili na prostost.

Zbežala sredi noči

Na vprašanje, ali jo je kdaj videla poškodovano, je prijateljica odvrnila, da dvakrat s črnim očesom. »Nekoč je prišla ponoči, okoli ene, druge ure je potrkala na vrata. Na sebi je imela samo hlače, zgoraj nič, tako da sem ji dala jopico. Rekla je, da je bežala pred gospodom Marjanom. Prišla je črna, predvidevala sem, da od udarca. Rekla je, da je to naredil on. Bila je prestrašena, premražena, prišla je peš. Prespala je pri meni. Dopoldne je prišel gospod Marjan in ji prinesel obleko. Malo je bila presenečena, drugega nič. Mislim, da sta potem odšla skupaj.«

Rozman je obtožen tudi, da je v začetku predlanskega septembra Andrejinega nekdanjega partnerja z nožem poškodoval po trebuhu, ko mu je Andreja nož izpulila iz rok, pa je vzel drugega in ga porezal še po vratu. Obtoženi pravi, je bil on tisti, ki je bil napaden – Sandi Š. naj bi mu prebil ustnico, poškodoval uho in oko. »Andreja mi je takrat rekla, da sta se njen nekdanji in gospod Marjan sporekla. In da se je Marjan samo branil,« je pričala prijateljica. Andreja je tudi zaslišana v sodni preiskavi navajala, da je obtoženi ravnal v samoobrambi. Na sodišču pa je zgodbo spremenila in zatrdila, da je kriv poskusa uboja.

Forenziki so po tem incidentu na kraju dogajanja zasegli nož. Na 13-centimetrskem rezilu so našli biološke sledi obtoženega in Andreje, na ročaju pa poleg njunih še sled Sandija Š. Na rezilu so našli tudi obtoženčevo kri in še eno sled krvi, za katero niso mogli ugotoviti, čigava je. Avtorja poročila o najdenih sledeh nameravajo še zaslišati, čakajo pa tudi na izvedensko mnenje o poškodbah, ki naj bi jih ob septembrskem incidentu dobil obtoženi.