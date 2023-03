Na 31. festivalu Dnevi komedije se je v Gledališču Celje od 27. februarja v tekmovalnem programu zvrstilo osem komedijskih uprizoritev slovenskih producentov po izboru selektorice Alje Predan, na nedeljskem zaključku pa je strokovna žirija, ki so jo sestavljali režiserka in igralka Alenka Kraigher, dramaturginja Evelin Bizjak in režiser Tin Grabnar, za najboljšo med njimi razglasila predstavo Vse zastonj! Vse zastonj!, ki jo je v Prešernovem gledališču Kranj zrežirala Ajda Valcl; ta je postala tudi žlahtna režiserka po izboru žirije, Vesna Pernarčič pa je z vlogo Antonije v isti uprizoritvi postala žlahtna komedijantka. Za žlahtnega komedijanta je žirija izbrala Jurija Zrnca z njegovo naslovno vlogo v predstavi Veliki diktator, ki jo je v SNG Drama Ljubljana režiral Diego de Brea, ta uprizoritev pa je postala tudi žlahtna komedija po izboru občinstva.

Žlahtna komedija Vse zastonj! Vse zastonj! je sicer po mnenju žirije uprizoritev, »ki ji uspe ustvariti učinkovito, polnopomensko in družbenokritično odrsko doživetje« in ki »omogoča razigrane igralske kreacije«, v katerih lahko zaživi vsebina dramske predloge Daria Foja. »Z natančnim razumevanjem besedila, bistro zastavljenimi odrskimi situacijami ter dinamičnim ritmom uprizoritve so ustvarjalci vzpostavili pripoved o delavkah in delavcih, ki se zaradi ekonomske stiske odločijo za državljansko nepokorščino,« je še dodala žirija.