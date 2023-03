Pripovedovalski festival, ki vsako leto nastaja s temeljitim premislekom v ozadju in z veliko ljubeznijo, je že od svojih začetkov eden od programskih draguljev Cankarjevega doma, je dejala Barbara Rogelj, vodja kulturnovzgojnega in humanističnega programa. Prepričana je, da bo tokratni festival še posebej izstopajoč: »Letos je v programskem fokusu Indija Koromandija, ta čudovita mistična dežela, v kateri smo vsi dobro. Temu je namenjen tudi uvodni dogodek, na katerem bo generacija mladih igralcev predstavila svoje poglede na ta idealni svet. Prav tako letos znova gostimo tujega gosta. To bo Abdishek Thapar iz Indije, ki bo govoril o okusih in vonjih svojega otroštva.« Thapar se bo s svojim performansom Moj dom na razpotju predstavil v petek, 24. marca, v Dvorani Duše Počkaj. V svojih zgodnjih letih je moral svoj dom zapustiti zaradi vojne, njegov nastop pa je Barbara Rogelj označila za presežek letošnjega festivala. Na programu je znova tudi večer narečnih pripovedi, je pojasnila: »Takšen dogodek pomeni veliko obogatitev prostora. Letos izhajamo iz Grape, torej iz nekega izoliranega temnega prostora, ki je kot vizavi tej svetli in čudežni Indiji Koromandiji.« Stalnica od lanskega leta pa je tudi večer resničnih zgodb, eden najbolj priljubljenih dogodkov festivala, ko znani ljudje iz različnih sfer javnega življenja pripovedujejo svoje resnične zgodbe. Tokrat bodo to režiserka Ivana Djilas, kantavtorica Kiki, plesalec Jurij Konjar, jezikoslovec Marko Stabej, fizičarka Lara Ulčakar in novinar Erik Valenčič.

Hči lakote

»Letošnji program je dodobra usmerjen v pripovedke, resnične zgodbe in v odnose do živali, rastline, do našega sveta, ki je onkraj človeškega,« je povedala programska vodja festivala Špela Frlic, ki jo je zanimalo, kaj vse si zamišljamo pod pojmom Indija Koromandija in kaj nam ta prinaša. Igralka Anja Novak, soustvarjalka uvodnega dogodka Prideš, skočiš, padeš!, ki bo na sporedu v petek, 17. marca, ob 20. uri, je o osrednji temi zanimivo povedala: »Indija Koromandija je hči lakote, najboljše žive slike Indije Koromandije nastajajo takrat, ko smo ljudje v največjem pomanjkanju.« Med dogodki izstopa tudi asociativno predavanje ilustratorja Cirila Horjaka z naslovom Indija Koromandija: Dežela za enosmerno vozovnico, ki bo v ponedeljek, 20. marca ob 18. uri. Horjak, ki raziskuje dela Hinka Smrekarja, katerega Indija Koromandija v slovenskem kontekstu velja za eno bolj znamenitih, bo ponudil asociativen pregled podob omenjene dežele v umetnostni zgodovini in literaturi.

Igralec Gregor Zorc je posebej za festival zasnoval pripovedovalsko predstavo Območje človeka, ki bo premiero doživela v torek, 21. marca, ob 20. uri. Za oder ima domišljenih več zgodb, Indijo Koromandijo pa dojema kot zavetje pred človeškimi tegobami: »Ob tem ko razmišljaš, kaj vse bi lahko, se rojevajo nove misli, spomini in ideje. Nekako liki vodijo mojo domišljijo. Pot puščam odprto in domišljenih imam več zgodb. Indija Koromandija je zame svet domišljije, v katerega se umikaš v različnih obdobjih svojega življenja in pozabljaš na življenje, ki te v nekem trenutku ubija.«

V sredo, 22. marca, bo na sporedu ob 20. uri Grapa, večer narečnih zgodb. Organizatorji so iskali predvsem žive govorce narečij, ki so hkrati dobri pripovedovalci. Zgodbe v narečjih bo spremljala glasba Bakaline Velike, obiskovalci pa bodo prisluhnili pripovedovanju pesnice Anje Zag Golob, pripovedovalke Renate Lapanja in pisateljice Nataša Kramberger.

