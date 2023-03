Višje obrestne mere še naprej čistijo finančni svet

Od začetka leta 2009 je bila obrestna mera v ZDA najprej sedem let nič, nato je sicer začela rasti, vendar je covid-19 prinesel največjo ekspanzijo količine denarja v zgodovini. Poplava zastonj denarja je ustvarila različne anomalije. Končen rezultat v podobi trenutne inflacije je jasen znak, da je vrag odnesel šalo – monetarno politiko je treba normalizirati. Hiter in nepričakovan dvig obrestnih mer je povzročil šok predvsem pri igralcih, ki so imeli na svojih plečih preveč tveganja oziroma so mislil, da bo veselica trajala dlje časa. Zadnja novica v tem nizu je propad šestnajste največje banke v ZDA. Pred tem smo že imeli krizo pokojninskega sistema v Angliji, pok nepremičninskih družb v Evropi, pa 90-odstotne – in še višje – izgube cen delnic podjetij SPAC (podjetja, ki že kotirajo na borzi, prevzamejo eno ali več zasebnih podjetij in jim tako pomagajo do kotacije, da se izognejo IPO), bistveno nižje valuacije IT-podjetij na borzi, krize na nekaterih trgih v razvoju, pok kriptobalona itd. Trenutno najbolj pomembno vprašanje je, ali je SVB osamljen primer v bančnem in tudi širšem finančnem sektorju, ali pa imamo podobnih primerov še več. Koliko podjetij skriva dejanske izgube za oznako HTM (naložbe, ki niso tržno vrednotene)? Zaradi premikov na trgu so namreč lahko nekatere naložbe vredne bistveno manj, kot so v bilanci. Trenutni ukrepi FED in finančnega ministrstva čez konec tedna so škodo sicer omejili, FDIC (Zvezna korporacija za zavarovanje depozitov) pa bo jamčila za vse depozite. To pomeni, da širjenja po verigi navzdol ne bo. Vseeno se danes veliko podjetij in posameznikov sprašuje, ali je njihov denar varen in ali je treba tveganje, ki ga imajo v bilanci, zmanjšati. Negotovost je nekaj, kar je za delniške trge najslabše, in posledično so cene delnic pod pritiskom. Na drugi strani pridobivajo varne naložbe. Vedno bolj je tudi jasno, da so trenutne tržne obrestne mere v ZDA na zgornjem nivoju in da bistveno višjih trenutni sistem ne prenese. So se pa že pojavila tudi namigovanja, da zaradi propada SVB napovedanih dvigov sploh naj ne bi bilo. Vidimo, da čas še vedno prinese na plan kakšno podjetje, ki ni prilagojeno višjim obrestnim meram, jih pa počasi zmanjkuje. Do konca leta lahko pričakujemo, da se bo trg očistil. V trenutnih razmerah je treba ohraniti mirno kri, preveriti naložbe, ali je kakšna pod vplivom trenutnih razmer, in ustrezno ukrepati. Na daljši rok pa trenutne negotove razmere za varčevalce pomenijo nakupno priložnost. Prav tako se ponujajo ponovno obujene stare alternative depozitom, ki ne prenesejo ničesar.