Slovenski rokometaši bodo že štirinajstič nastopili med evropsko elito. Pred tem so igrali na prvenstvih, ki so jih gostili Portugalska 1994 (10. mesto), Španija 1996 (11.), Hrvaška 2000 (5.), Švedska 2002 (12.), Slovenija 2004 (2.), Švica 2006 (8.), Norveška 2008 (10.), Avstrija 2010 (11.), Srbija 2012 (6.), Poljska 2016 (14.), Hrvaška 2018 (8.), Norveška, Švedska in Avstrija 2020 (4.) ter Madžarska in Slovaška 2022 (16. mesto). Med najboljšimi evropskimi reprezentancami je Slovenija doslej manjkala le dvakrat: v Italiji 1998 in na Danskem 2014. Tekmovanje v Nemčiji bo potekalo od 10. do 28. januarja 2024, gostilo pa ga bo šest mest (Düsseldorf, Köln, Berlin, Hamburg, Mannheim, München). Žreb skupin – šest s po štirimi reprezentancami – bo 10. maja letos v Düsseldorfu, ki ima tudi največjo dvorano med vsemi šestimi mesti. Imenuje se Merkur Spiel Arena, gre pa za večnamenski nogometni stadion s streho za 50.000 gledalcev.

Že ob žrebu kvalifikacijskih skupin za EP 2024, ko je Slovenija pristala v balkanskem kvartetu (še Črna gora, Bosna in Hercegovina, Kosovo), je bilo jasno, da bo ekipa selektorja Uroša Zormana zlahka napredovala. Še posebno, ker se iz vsake izmed osmih skupin na Euro uvrstita po dve najboljši reprezentanci ter še štiri najboljše tretjeuvrščene. Po ogrevanju proti BiH in Kosovu so se Slovenci v štirih dneh dvakrat pomerili s Črno goro, glavnim tekmecem v skupini 7. Najprej so v legendarni dvorani Morača v peklenskem vzdušju pred več kot 5000 gledalci kljub oslabljeni zasedbi (brez Deana Bombača, Boruta Mačkovška, Gašperja Marguča, Klemna Ferlina, Mateja Gabra...) in zaostanku petih golov že v prvem polčasu zmagali z 32:29 in postali prva evropska reprezentanca, ki je po letu 2012, ko je v Podgorici kot zadnja slavila Švedska, skalpirala gostitelje.

Le peterica z osmimi točkami

Slovenija je ena izmed petih reprezentanc (poleg nje še Francija, Madžarska, Portugalska in Avstrija) od skupno 32, ki imajo po štirih krogih maksimalnih osem točk. Glede na to, da se bo pomerila le še z dvema avtsajderjema (27. aprila proti BiH v Cazinu in 30. aprila proti Kosovu v Velenju), se bo selektorju Zormanu zagotovo uresničila še ena želja – končati kvalifikacije brez izgubljene točke. »Čestitke fantom, tako za dve zmagi proti Črni gori kot za uvrstitev na EP. Vsa čast in kapo dol. Pokazali so pravi značaj, borbenost, željo, motiv in srce. Tekma v Podgorici je bila trda in moška, na meji rokoborbe, gostitelje sta nosila polna dvorana in domoljubni naboj. V obeh polčasih smo imeli črne minute, vzpone in padce v igri, a smo ostali mirni in zasluženo zmagali v peklu Morače, kar je velik podvig. Prav zmaga v Podgorici je bila ključna v tem kvalifikacijskem ciklusu, fantje pa so dokazali, da imajo 'jajca' in da so iz pravega testa,« je ocenil selektor Uroš Zorman.

Na povratnem dvoboju v Kopru pred okoli 3000 gledalci je dal Zorman priložnost še trem igralcem (namesto Jureta Dolenca, Stefana Žabića in Tadeja Mazeja so zaigrali Grega Krečič, Jernej Drobež in Staš Slatinek Jovičić) in Črnogorci so znova kapitulirali (37:30). »Hvala fantastičnim gledalcem v Bonifiki, ki so dihali s fanti, jih spodbujali in se veselili. Prepričan sem, da smo skupaj poskrbeli za čudovit večer in čudovit rokometni praznik. Tokrat smo bili na igrišču prepričljivejši in boljši kot v Podgorici, a prostora in rezerv za napredek v igri je še zelo veliko. In prepričan sem, da bomo vse izkoristili. Tam, kjer smo končali na januarskem SP, smo naredili vsaj korak ali dva naprej. Imamo ekipo, ki fantastično deluje tako na igrišču kot izven njega. In to ne glede na to, kdo igra,« meni Zorman, Slovenija pa si je s prvim mestom v skupini priigrala tudi status drugega nosilca na majskem žrebu v Nemčiji.

S 14 goli na dveh tekmah proti Črni gori (štiri v Podgorici in deset v Kopru ob le dveh zgrešenih strelih) je bil Blaž Janc najučinkovitejši v slovenski izbrani vrsti. Ker si je kapetan Jure Dolenec že v prvem polčasu dvoboja v Črni gori poškodoval zadnjo stegensko mišico in bo moral predvidoma počivati vsaj štiri tedne, je kapetanski trak prevzel igralec Barcelone. »Vesel sem in ponosen na ekipo in strokovni štab, da smo najprej v Podgorici v vročem vzdušju zdržali velik pritisk in potrdili svojo kakovost, nato pa smo se po še eni zmagi proti Črni gori v super vzdušju v Bonifiki predčasno in zasluženo uvrstili na evropsko prvenstvo. V zadnjem času smo imeli vzpone in padce, zato nam ni bilo vedno lahko. A proti Črnogorcem smo znova dokazali, da smo na pravi poti in da ima ekipa velik potencial. Odkar je Zorman prevzel reprezentanco, sem ves čas govoril, da potrebujemo čas. In zdaj prihaja ta čas, tako da prikazana igra na januarskem SP ni bila le slučaj, ampak začetek našega ponovnega vzpona,« pravi Blaž Janc, ki je v Kopru do 18. minute dosegel kar sedem golov, vseh svojih deset pa do 42.