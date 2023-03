Štirje Slovenci bodo od danes do nedelje tekmovali na finalu svetovnega pokala v alpskem smučanju v Andori. Ilka Štuhec bo nastopila v smuku, kjer si je ne glede na razplet jutrišnje tekme zagotovila drugo mesto v skupnem seštevku, in superveleslalomu. Ana Bucik si je priborila nastopa tako v slalomu kot veleslalomu. Moško čast bosta reševala mladinski svetovni prvak v smuku Rok Ažnoh in Žan Kranjec, ki ima v veleslalomu sijajno priložnost, da sezono prvič v karieri sklene med najboljšo trojico.

Ilka presenetila vse

»Pred začetkom sezone smo imeli cilj, da bi se na finale v Andoro uvrstilo več slovenskih smučarjev. A dejstvo je, da smo imeli ogromno težav s poškodbami. Vso sezono smo imeli le šest zdravih tekmovalcev, od katerih štirje potujejo na finale. Neja Dvornik ima za seboj najboljšo sezono v karieri, ki ji je omogočila uvrstitev med najboljših 30 na svetovni lestvici, a se na finale ni uvrstila, medtem ko Martin Čater v obeh hitrih disciplinah ni izpolnil zadanih ciljev,« nam je po tekmah na 62. pokalu Vitranc v Kranjski Gori odgovoril Miha Verdnik. Vodja panoge za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije je dodal, da se zaradi težav z zdravjem sezona ni izšla po načrtih tudi za Štefana Hadalina, medtem ko je o Mihi Hrobatu, ki je v tej sezoni navdušil z dvema vrhunskima smukaškima uvrstitvama, sedmem mestu v Kitzbühlu in osmem na svetovnem prvenstvu v Courchevelu, govoril o pozitivnem napredku.

Verdnik je priznal, da so rezultati Ilke Štuhec v tej sezoni pozitivno presenetili vse, ki se ukvarjajo z alpskim smučanjem. »Vsi smo si želeli, da se vrne v svetovni vrh, nihče pa ni pričakoval, da bo tako suverena, da bo druga v skupnem smukaškem seštevku ter da bo spet konkurenčna v superveleslalomu. K sreči se je dobro obrnilo z novim opremljevalcem. Znotraj ekipe so s trenersko spremembo ustvarili zelo dobro energijo in sezono zapeljali v pravo smer,« odgovarja Miha Verdnik ter na temo alpskih smučarjev, ki sta izpustila celotno sezono, odgovarja: »Zdravljenje poškodbe Boštjana Klineta napreduje počasneje, kot je kazalo in smo si nadejali. Del kosti se mu namreč ne celi dovolj dobro, več bo pokazal naslednji pregled, ki ga bo opravil konec marca. Veseli pa me, da lahko rečem, da Andreja Slokar po poškodbi kolena dobro okreva in gre pri njenem zdravljenju vse po načrtih.«

Ogrodje bo treba dodelati

Z Miho Verdnikom smo se ozrli tudi v prihodnost, ki bo prinesla nekaj sprememb. »Že v Andori se bomo z določenimi trenerji usedli in naredili analizo sezone, da dobro in hitro pripravimo izhodišča za sejo strokovnega sveta, ki bo 24. marca. Na njej bomo postavili načrte, ki jih bomo predelali nekje med 5. in 10. aprilom. Dejstvo je, da imamo znotraj reprezentance ogrodje, a ga je treba dodelati. Čakajo nas zahtevni koraki pri Roku Ažnohu, ki mora napredovati v tehniki in širini. V reprezentanci imamo po enega vrhunskega slalomista, veleslalomista in smukača, imamo mladinskega svetovnega prvaka, mladega Miha Osterbana, ki je velik up. Ta dejstva od nas zahteva premišljene rešitve. Vsem moramo omogočiti dober program ter se povezovati,« se zaveda Miha Verdnik.

Za največje razočaranje v tej sezoni je poskrbela moška reprezentanca hitrih disciplin, saj se ne Martin Čater ne Miha Hrobat nista uvrstila med najboljših 25 v smuku in superveleslalomu, ki lahko nastopajo na finalu. Razočaral je tudi slalomist Štefan Hadalin, ki minuli konec tedna v Kranjski Gori ni bežal od odgovornosti ter dejal, da ga v naslednjih dneh čaka težka odločitev, kako in če sploh naprej. Slovensko čast je v hitrih disciplinah rešil Rok Ažnoh, ki si je vstopnico za Andoro priboril kot mladinski svetovni smukaški prvak. »Veselim se nastopa na finalu svetovnega pokala v Soldeuu. Ne zgolj zato, ker bom imel priložnost tekmovati z najboljšimi alpskimi smučarji na svetu, temveč tudi zato, ker bom imel privilegij nositi konkurenčno startno številko. Startal bom največ pol ure za najboljšimi,« nam je v Kranjski Gori dejal Rok Ažnoh, ki je šel na pot že v nedeljo, zato je na 62. pokalu Vitranc tekmoval le na sobotnem veleslalomu.

Kranjec ima vse v svojih nogah

Po svetovnem prvenstvu v Courchevelu čaka najpomembnejša tekma sezone Žana Kranjca. Vodičan si je s četrtim in petim mestom v Kranjski Gori priboril odlično izhodišče, saj si je pridobil nekaj dodatnih točk prednost pred najbližjimi zasledovalci v veleslalomskem seštevku. Medtem ko sta Marco Odermatt (740 točk) in Henrik Kristoffersen (580) za Kranjca nedosegljiva, ima s 440 točkami dokaj varno prednost pred Avstrijcem Marcom Schwarzem (389), Švicarjem Loicom Meillardom (380) in Francozom Alexisom Pinturaultom (377), ki je med vsemi v najboljši formi. Razmere v Pirinejih bodo spomladanske, saj so temperature zelo visoke, kar Žanu Kranjcu sicer ne ustreza. Hkrati ima pred vsemi tekmeci dovolj varno prednost, da si že s četrtim mestom zagotovi uvrstitev na zmagovalni oder.

»Raje bi bil v Andori osmi in bi se na koncu sezone uvrstil med najboljšo veleslalomsko trojico, kot se na zadnji tekmi uvrstil na zmagovalni oder, a ostal brez skupne uvrstitve med prve tri. Vesel sem, da sem v Kranjski Gori celo povišal prednost pred največjimi tekmeci, a vse skupaj ne pomeni prav nič, če tega ne bom potrdil v Soldeuu. Zavedam se, da bom moral dati še na eni tekmi vse od sebe,« napoveduje Žan Kranjec, ki bo v Andoro odpotoval danes. Edini izmed vseh Slovencev bo šel na pot z letalom, in sicer do Barcelone, preostanek poti pa bo prepotoval po cesti. Večina slovenske reprezentance je v Pirineje odpotovala že v nedeljo takoj po nastopu na 62. pokalu Vitranc.

Pred finalom oddani skoraj vsi globusi Že pred finalom svetovnega pokala v alpskem smučanju je jasno, da bosta velika kristalna globusa skupnih zmagovalcev ubranila Mikaela Shiffrin in Marco Odermatt. Američanka je v tej sezoni zmagala kar na 13 tekmah, Švicar na enajstih. Glavna junaka zime sta si hkrati pred finalom tudi zagotovila po dva mala kristalna globusa za skupno zmago v slalomu in veleslalomu (Mikaela Shiffrin) ter superveleslalomu in veleslalomu (Marco Odermatt). Oddana sta tudi že oba smukaška globusa, ki ju bosta prejela Italijanka Sofia Goggia in Norvežan Aleksander Aamodt Kilde. Pri moških je le neznanka, kdo bo ob koncu sezone najboljši slalomist (največ možnosti imata Norvežana Lucas Braathen in Henrik Kristoffersen), pri ženskah pa, katera bo najboljša v superveleslalomu.

Spored finala v Soldeuu Danes, trening smuka za moške in ženske. Jutri, smuk za moške, ob 10. uri: od Slovencev bo na startu Rok Ažnoh. Ob 11.30: smuk za ženske: od Slovenk bo tekmovala Ilka Štuhec. Četrtek, superveleslalom za ženske: ob 10. uri (Ilka Štuhec). Superveleslalom za moške: ob 11.30 (brez Slovencev). Petek, ekipna tekma: ob 12. uri. Sobota, veleslalom za moške: prva proga ob 9. uri, druga ob 12. uri (Žan Kranjec). Slalom za ženske: prva proga ob 10.30, druga ob 13.30 (Ana Bucik). Nedelja, veleslalom za ženske: prva proga ob 9. uri, druga ob 12. uri (Ana Bucik). Slalom za moške: prva proga ob 10.30, druga ob 13.30 (brez Slovencev).