Življenja, lukenj krog

Jutri opoldne bodo na berlinskem pokopališču Dorotheenstadt pokopali Wernerja Riemanna, nekdanjega igralca berlinskega gledališča Berliner Ensemble (BE) in zadnjega človeka, ki je še delal z Bertoltom Brechtom. Riemann je umrl le nekaj dni pred svojim 90. rojstnim dnevom, januarja, potem ko je kot upokojeni igralec več kot dvajset let igral v svoji najlepši in najbolj uspeli vlogi, ki si jo je izmislil sam: v vlogi vodnika po nekdanjem Brechtovem teatru, ki jo je zasnoval kot uro in pol trajajoči humorni monolog med gledališkimi hodniki, odri, zaodrjem, garderobami in kantino. Čeprav so te ture potekale po zadnji večerni predstavi, torej z začetkom okrog enajstih zvečer, so bile zmeraj nabito polne. Werner Riemann jih je kljub svoji visoki starosti izvajal enkrat na mesec – vse do izbruha epidemije. Pod njegovim vodstvom si je zaodrje kultnega gledališča ogledalo več kot trideset tisoč obiskovalcev, kar je svojevrsten rekord inovativne in šarmantne gledališke vzgoje, »vzgoje za tri groše«.