Slovenec Slovencu Slovenec

Prejšnji teden smo na tej, zadnji strani časopisa poročali o tem, da so Hrvati začeli rušiti črne gradnje v Istri. Povsem jasno je, da je zelo veliko, če ne celo največ takih gradenj v lasti Slovencev. So pa Hrvati odprli tudi posebno spletno stran bespravnagradnja.hr, na kateri si lahko ogledate, katere črne gradnje so že popisali in čakajo na rušenje. Prav lepo nagovorijo uporabnika: Poglej, kaj vse je nelegalno okoli tebe! Uporabnik lahko nato klikne in si na zemljevidu ogleda, ali je sosedova uta na kmetijskem zemljišču že na seznamu za rušenje … Še en klik – pa lahko prijavite črno gradnjo. Recimo, kaj pa vemo, sosedovo … Vpišete podatke iz zemljiške knjige, celo fotografijo lahko dodate in čakate, da k sosedu pridejo bagri. Lepo, kajne.