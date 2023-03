Evropski denar: Vlada bo skrčila načrt okrevanja in odpornosti

Slovenski načrt okrevanja in odpornosti se pomembno spreminja, saj ga morajo skrčiti za 300 milijonov evrov. V vladnih vrstah zato tedensko zasedajo in preučujejo, kako reorganizirati načrt, ki ga je oblikovala Janševa vlada. Nekaj projektov so že ukinili, to pa sproža nezadovoljstvo pri posameznih ministrih.