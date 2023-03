Film Women Talking je režiserka Sarah Polley posnela po istoimenski knjigi Miriam Toews, lahko pa bi bil, sodeč po uvodu, posnet tudi po slovenskem romanu Filio ni doma. Tako v prvem kot v drugem namreč ženske v zaprti skupnosti noč za nočjo obiskujejo moški. A če ženske v knjigi Berte Bojetu vedo za te nočne obiske, a hkrati nimajo pravega vzvoda se upreti, se ženskam v filmu Polleyjeve sprva niti ne sanja, kdo ponoči leži z njimi. Enkrat jim starešine rečejo, da jih obiskujejo duhovi oziroma kar sam Satan, spet drugič, da so si kri na rjuhah in modrice na notranjih delih stegen izmislile, da bi pritegnile pozornost. Potem ko naposled izvedo, da na delu niso zle sile, ampak da so jih sistematično omamljali in posiljevali moški, s katerimi si delijo vsakdan, jim po revoltu dajo »volilno pravico« – ostanite ali odidite: če ostanete, morate odpustiti, če odidete, za vas ne bo nebes.

Rezultat je neodločen, zato je določenih osem žensk – v odlični igralski zasedbi: od Claire Foy in Jessie Buckley do Rooney Mara in Judith Ivey –, ki naj v imenu drugih sprejmejo kolektivno odločitev. »Če ostanemo, bodo to počeli še naprej, če odidemo, ne bomo več videle svojih otrok, če odpustimo, bo to izsiljeno, če ne odpustimo, se bomo morale boriti …« nizajo argumente. Ja, dlje ko se pogovarjajo, vse težja in vse bolj nemogoča se zdi njihova odločitev. Ker – komu pa lahko sploh še zaupajo? Ker – kako pa naj vedo, koliko je poleg storilcev takšnih, ki so za napade vedeli, pa nič storili? Ker – zakaj bi nekdo sploh hotel ostati v družbi, ki nad njim vrši takšno nasilje? Ker – ali bi za nebesa v onstranstvu res morale trpeti pekel na zemlji?

Jasno, film Women Talking, dobitnik oskarja za prirejeni scenarij, kakor koli vzamete, govori o tem, kako je biti ženska v svetu, kjer o pravicah, telesih in možnostih žensk odločajo moški. Jasno je namreč, da jim je na mizo dana izbira, ki naj ohrani obstoječe strukture moči, in da so ti spolni napadi le zadnji korak podreditve v tej strogo hierarhični družbi, ki jim je zaupala vzdrževanje, nego, oskrbo in reprodukcijo, ni pa jim namenila pismenosti. Referendumski zapisnik jim zato piše eden izmed moških. Film tako s formo kot vsebino gradi na takšnih kontrastih, ironijah in nasprotjih. Pogovori so kompleksni in večplastni ter odpirajo širše teme o spolnih vlogah, spolnem nasilju in spolni neenakopravnosti, medtem ko je filmska oblika špartanska, minimalistična in izčiščena – skoraj v celoti se prizori zgodijo na seniku, fotografija pa je oropana barv, kar daje vtis nadrealističnosti. Kot da se debata, ki jo spremljamo, dogaja zgolj v sanjah in da se lahko zato tisto, za kar se ženske v njej zavzamejo, ob stiku z zunanjo realnostjo vsak trenutek razblini kot milni mehurček. »Kar sledi, je plod ženske domišljije,« se bere opozorilo z začetka filma.

Polleyjeva se zaradi dogajalnega prostora sicer v popolnosti ne izogne občutku gledališkosti filma, zato pa kljub aktualnosti tematike pravzaprav nikoli ne zdrsne v pridigarstvo, kot smo vajeni v sorodnih, komercialnejših izdelkih. Odgovori na težka vprašanja niso enoznačni – z zlorabo se ženske soočajo na različne načine – pri čemer med scenarističnimi vrsticami kljub težki tematiki ne manjka humorja, topline in poetičnosti. Je pa povsem jasno osrednje sporočilo, ki se izriše proti koncu, ko se ženske neizbežno odločijo oditi. Kam naj sploh gremo, jih slišimo, potem ko prvič vidijo zemljevid regije. Prizor je grenko-sladek, saj gledalec ve tisto, česar one same ne. V svetu jih čakajo podobne bitke. Ja, če bi vedele, bi morda zavile vse do Slovenije, kjer ženskam na najvišjih položajih ni treba biti več feministke. A če je njihova pot negotova, film ne skriva cilja odhoda po zadnji zatemnitvi – da bi bile zgodbe prihodnjih generacij drugačne.