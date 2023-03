Vino meseca: Pol Roger Brut Reserve

Če na steklenici penečega vina piše champagne – šampanjec, velja, da gre za izvrstno vino, ki ima kraljevsko poreklo. Pol Roger Brut Reserve nastane z mešanjem osnovnega vina različnih letnikov. Glavno načelo mešanja oziroma metode »blending« je doseganje harmonije in trajnosti okusov, ki prihajajo iz različnih vinogradov, sort in letnikov. Pol Roger Brut Reserve vsebuje približno tretjino vsake tradicionalne šampanjske sorte. Modri pinot prispeva k telesu, polnosti in taninom, ki so potrebni za staranje, pinot meunier mu dodaja mladostno svežino, vitalnost in sadni karakter, chardonnay pa eleganco. Posamezna vina, ki se združijo v steklenici, se starajo vsaj tri leta. Največkrat gre za vina vsaj dveh letnikov, pogosto pa tudi treh ali štirih.