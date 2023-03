Nepreslišano: Boris Podrecca, arhitekt

V Sloveniji je težko delati, ker investitorji nimajo poslovne etike. So pravi kapitalisti. V Sloveniji sem imel le dva ali tri investitorje, s katerimi je bilo spodobno delati. Mnogi pa verjamejo, da so – če so sposobni v svojem poslu – sposobni na vseh področjih. V Sloveniji je po socialistični demokraciji na vrhove prišla generacija turbokapitalistov. Samo denar je tisti, ki nekaj šteje – lepo oblečeni so, imajo lepo punco ali dve, lepa stanovanja, vozijo se v bentleyjih, a so ubogi ljudje. V Sloveniji rad delam, a je pri ljudeh težko najti razumevanje. Ni veliko lepih ljudi, s katerimi se da diskurzivno pogovarjati. Človeška tragika pa je, da imamo samo eno življenje, in porabiti ga moramo z ljudmi, ki so živi in temperamentni; z ljudmi, s katerimi je mogoče cediti pomaranče in limone in ustvariti nekaj dobrega. V Franciji, Nemčiji in na Dunaju imam tak krog posameznikov. Brez takih ljudi namreč ne morem delati – sam ne morem napraviti nič.