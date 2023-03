Uporabniki naj se naročijo prek spletne aplikacije UeNaročanje ali s klicem na številko 01 828 16 90 za storitve na Upravni enoti Ljubljana oziroma na 01 828 16 94 za obisk krajevnih uradov Dobrova, Ig, Medvode, Notranje Gorice, Škofljica, Velike Lašče in Dol pri Ljubljani.

Za urejanje dokumentov lahko uradniki na Tobačni ulici 5 sprejmejo največ 900 ljudi na dan. Na Upravni enoti Ljubljana pa so zaradi velikega števila strank za urejanje osebnih izkaznic, potnih listov in vozniških dovoljenj odprli dodatna okenca na Linhartovi cesti 13, kjer lahko sprejmejo do 300 ljudi na dan. Vodja referata za javni red Nina Benić je dodala, da se lahko za ureditev osebnih izkaznic, potnih listov in vozniških dovoljenj prebivalci obrnejo tudi na drugih 57 upravnih enot po Sloveniji, saj za te dokumente ne velja krajevna pristojnost. Opozorila je, da se vsako leto konec aprila poveča število strank, kar traja do sredine julija, saj gredo takrat vsi na dopust in ugotovijo, da jim dokumenti potečejo ali pa so jim že. Za zdaj sprejmejo vse stranke, naročene in nenaročene, vendar z aprilom vseh zagotovo ne bodo mogli več sprejeti, je dodala. Enoto Tobačna ob 750 naročenih strankah obišče vsak dan od 150 do 200 nenaročenih, ki čakajo, kar povzroča slabo voljo, vodstvo pa dobiva pritožbe.

Letos na območju Upravne enote Ljubljana poteče skupno nekaj manj kot 55.000 osebnih izkaznic, potnih listov in vozniških dovoljenj. V lanskem letu je poteklo približno 106.000 dokumentov, naredili pa so jih 113.000, »kar pomeni, da k nam pridejo tudi dnevni migranti«. Ob tem so opravili še okoli 60.000 prijav prebivališča, je povedala Benićeva.

Ne glede na gnečo na upravnih enotah po oddaji vloge stranka dobi osebni dokument v največ petih delovnih dneh, ob prioritetni izdelavi v treh delovnih dneh, če je vloga oddana do 10. ure, pa jo lahko na Upravni enoti Celje prevzame še isti dan.