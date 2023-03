Župan Slapar za podžupana imenoval Uroša Pirca

Kamniški župan Matej Slapar je po dobrih treh mesecih, odkar so mu volilci ponovno zaupali vodenje občine, končno izbral svojega podžupana. Nepoklicno bo to funkcijo opravljal podjetnik Uroš Pirc, ki bo zadolžen za prostorsko načrtovanje in izgradnjo infrastrukturnih objektov. Župan je prav tako povedal, da odkritje skulpture mamuta v okviru občinskega praznika napoveduje širitev mesta proti reki.