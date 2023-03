Kot so pojasnili v uradu za finance v jeseniški občinski upravi, se v proračunu med odhodki, ki se povišujejo za sedem milijonov evrov, tekoča poraba zvišuje za 2,6 milijona evrov zaradi višjih cen materialnih stroškov, med njimi predvsem ogrevanja in elektrike ter sprememb plačne zakonodaje. Svetniki so z rebalansom dodatna sredstva namenili tudi za subvencije otroškega varstva, za zagotavljanje pomoči na domu ter tekoče vzdrževanje občinskih cest.

Občinski svetnik in nekdanji jeseniški župan Blaž Račič je sicer predlagal, naj se 150.000 evrov, namenjenih letošnji sanaciji kopališča Ukova, nameni za rušenje starega dela enote Julke Pibernik vrtca Jesenice, a tega svetniki po daljši razpravi o obnovi kopališča niso potrdili. Račič se je pri predlogu opiral na mnenje gradbenega inštituta ZRMK, v katerem so zapisali, da je prizadetih 70 odstotkov vseh vidnih betonskih površin, zato bi bila sanacija zelo obsežna. »Na podlagi tega ocenjujem, da je znesek, predviden v proračunu, prenizek, da bi lahko izvedli vsa dela na tak način, da bi bilo mogoče bazen odpreti v letošnji sezoni in da bi zagotavljal varno uporabo,« je opisal.

Župan Peter Bohinec je ob tem izrazil upanje, da bo občinski svet v tem mandatu razmišljal v smeri, kako stvari odpirati in ne zapirati. Po daljši razpravi se je večina svetnikov strinjala, da je treba iskati rešitve, in Račičevega amandmaja niso podprli, ob tem pa so dopustili možnost, da se nabor sredstev za sanacijo poveča. Več bo jasno po temeljiti analizi stanja, ki jo na občini načrtujejo v kratkem.

V letu 2023 se na področju investicij nadaljuje nadgradnja prometne infrastrukture krajevne skupnosti Sava - Hrušica, sanacija zajetja Peričnik, obnova Ruardove graščine, rekonstrukcija objekta ob igrišču na Hrušici, energetska sanacija pokopališkega objekta ter obnova in nadzidava telovadnice na osnovni šoli Poldeta Stražišarja. V leto 2024 pa se prestavljajo začetek izvedbe rekonstrukcije mostu Žerjavec čez Jesenico, predvidena rušitev starega objekta v okviru investicije v vrtčevsko enoto Julke Pibernik in nakup zemljišča za zgraditev nove knjižnice, ki bi jo po napovedih župana umestili na območje Hrenovice.