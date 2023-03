Kot so sporočili z Direkcije RS za infrastrukturo, podpis dogovora pomeni umik tožbe in s tem pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Na tak način bosta lahko oba investitorja, torej Direkcija RS za infrastrukturo in Direkcija RS za vode, lahko nadaljevala gradnjo obvoznice in izvedbo protipoplavnih ukrepov, ki so del prve faze projekta protipoplavne ureditve porečja Selške Sore.

Projekt obvoznice in projekt protipoplavnih ureditev sta bila predmet istega gradbenega dovoljenja, saj sta zaradi stičnih elementov neločljivo povezana, zato je predvidena koordinirana izvedba del. Podporni zid ob Sori je zajet v projektu obvozne ceste in služi vodnogospodarskim ureditvam Sore ter tudi cesti, novi most v Ovčjo vas pa je zajet v projektu vodnogospodarskih ureditev in se priključuje na obvozno cesto. Medtem ko se je del ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Železnikov konec leta 2021 že začel izvajati, pa so za zgraditev obvoznice oziroma za prestavitev ceste mimo starega jedra Železnikov, ki je prav tako nujna za dokončanje ukrepov za poplavno varnost, dolgo čakali na pravnomočno gradbeno dovoljenje.

Ureditev statusa zemljišč

Kot je sporočil novi župan občine Železniki Marko Gasser, je od prvega dne, ko je nastopil županovanje, največ časa in truda namenil aktivnostim za čimprejšnji začetek gradnje obvoznice. Poudaril je, da so intenzivna pogajanja in pogovori z gospo, ki se je pritožila zoper pravnomočnost gradbenega dovoljenja za obvoznico, obrodila sadove. Gospa je namreč privolila v dogovor in umaknila pritožbo. Pojasnil je, da sta se obe strani sporazumno zavezali k ureditvi statusa prizadetih zemljišč, ki so v neposrednem varovalnem pasu bodoče regionalne ceste in nepremičnin, katerih vrednost se bo zaradi bližine ceste zmanjšala. Občina se je zavezala zgraditi ustrezno ograjo z dostopnimi vrati ter urediti dostopno pot in možnost parkiranja. V zameno za to se je tožeča stranka zavezala umakniti ugovor zoper zemljiškoknjižni sklep in tožbo zoper dopolnilno gradbeno dovoljenje.

»Celotna občinska uprava in vsi, ki smo bili v to zgodbo vpleteni, smo veseli, da je po dolgih letih negotovosti do tega koraka končno prišlo. Obvoznica mimo starega dela Železnikov je za dobrobit prebivalcev, razvoj in pretočnost zgornjega dela Selške doline zares nujno potrebna,« je poudaril Gasser in spomnil, da je minilo že več kot 60 let, odkar so prebivalci zgornjega dela doline prvič opozorili na potrebo po obvoznici.

Poudaril je, da so zdaj vse ovire odstranjene in obvoznica skozi Železnike bo. Prav tako se bo zaradi tega lahko zaključil projekt protipoplavne ureditve porečja Selške Sore, vreden več kot 34 milijonov evrov, saj zaradi umika pritožbe ponovno projektiranje ni več potrebno in tako evropska in državna sredstva niso več ogrožena, je pojasnil župan.

Časovna komponenta je bila pri tem posebno pomembna. Gradnja obvoznice je namreč del obsežnega projekta protipoplavne ureditve porečja Selške Sore, ki ga sofinancirata država in EU. Zaradi črpanja evropskega denarja je treba glavnino del končati še letos, prihodnje leto naj bi sledila le še zaključna dela, je pojasnil Gasser.