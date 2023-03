Bohinj. Kot ugotavljajo na občini Bohinj, je bilo veliko ukrepov iz akcijskega načrta 2018–2022 uresničenih in med uporabniki dobro sprejetih. Vzpostavili so denimo cenejša parkirišča P+R, s katerih v poletnem in zimskem času zagotavljajo prevoze do jezera ter do izhodišč za pohode v visokogorje, zgradili so dodatno kolesarsko infrastrukturo in uredili dodatne površine za pešce.

Kljub temu prometne obremenitve zaradi vse večjega obiska še vedno naraščajo, kar povzroča nezadovoljstvo tako med občani kot med obiskovalci. »Neomejena raba osebnega avtomobila v teh območjih je prav gotovo težava, ki spodkopava temelje sonaravnega trajnostnega razvoja, h kateremu se je občina zavezala,« ugotavljajo na občini, zato so skupaj s Turizmom Bohinj na podlagi izkušenj preteklih sezon, izvedenih ukrepov na področju trajnostne mobilnosti, analize stanja ter napovedane rasti turizma v prihodnje pristopili k pripravi še učinkovitejših ukrepov za upravljanje prometnega povpraševanja, z osnovnim namenom zmanjšanja negativnih vplivov prometa tako na naravno okolje kot na kakovost bivanja občanov in obiskovalcev.

»Umirjanje prometa v alpskem prostoru je po eni strani obveznost, ki smo jo sprejeli s podpisom Alpske konvencije in drugih strateških dokumentov, po drugi strani pa enkratna priložnost za razvoj modernega, k naravi in kulturi usmerjenega turizma, za kakršnega si Bohinj prizadeva že vrsto let. Nagrade in priznanja ter ugled, ki smo si ga ustvarili, kažejo na to, da smo na pravi poti,« pravijo na občini, kjer so se odločili, da k sooblikovanju novega akcijskega načrta povabijo tudi širšo javnost.

Spletne ankete

Na spletu so zato ustvarili anketo, ki bo odprta do 15. marca. »Pri mobilnosti gre med drugim tudi za spreminjanje navad, kar se ne zgodi čez noč, gre za proces, v katerega želimo vključiti čim več zainteresirane javnosti. Želimo prisluhniti občanom in skupaj z njimi oblikovati ukrepe, ki bodo učinkoviti in jim bodo izboljšali kakovost življenja,« pravijo na bohinjski občini. Zainteresirana javnost je sicer sodelovala že pri oblikovanju akcijskega načrta 2018–2022, pri pripravi celostne prometne strategije občine Bohinj, prometne študije za Pokljuko, Bohinjsko Bistrico. Povečanje transparentnosti odločanja z vključevanjem javnosti je tudi eden izmed ukrepov v predlogu akcijskega načrta 2023–2030.

Ta predvideva še odločnejše korake v smeri trajnostne mobilnosti. Načrtovani so številne investicije v ureditev varne infrastrukture za pešce in kolesarje, ukrepi, ki bodo še bolj spodbudili k uporabi javnega potniškega prometa, zmanjšanje števila parkirnih prostorov na območju jezerske sklede in optimizacija obstoječih na območju Bohinjske Bistrice ter gradnja novih na območju Nomenja in Soteske. »Velik poudarek je namenjen ozaveščanju in komunikacijskem načrtu ter reševanju skupnih izzivov na področju prometa s sosednjimi občinami,« opisujejo na občini.

In kako se bo načrt udejanjil v praksi? Nekateri ukrepi, kot so na primer ozaveščanje, promocija, optimizacija posebnih linijskih prevozov in podobno, so stalna naloga in se v Bohinju izvajajo ves čas. Večji investicijski ukrepi pa se bodo po napovedi občine izvajali skladno s finančnimi zmožnostmi. Pri nekaterih so odvisni tudi od drugih, denimo države. »Razbremenjevanje jezerske sklede motornega prometa imamo namen začeti že letos, če bo seveda akcijski načrt potrjen, in potem postopoma v prihodnjih letih priti do želenega cilja,« še dodajajo na občini.