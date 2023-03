Golob se je poleg gostiteljice Borjane Krišto danes srečal s člani predsedstva BiH Željko Cvijanović, Željkom Komšićem in Denisom Bećirovićem ter predstavniki predstavniškega doma in doma narodov parlamenta BiH Nikolo Špirićem, Denisom Zvizdićem, Kemalom Ademovićem in Draganom Čovićem.

»Naše sporočilo je bilo za vse veje oblasti enako, in to je zavedanje zgodovinskosti trenutka, da naredijo naslednje korake,« je za STA povedal Golob. Spomnil je, da ima v BiH vsaka veja od oblasti svojo vlogo. »Ključna vloga parlamenta BiH je, kako čim hitreje priti do operativne vlade Federacije BiH. Pogovarjali smo se o tem, zakaj je to nujno pa tudi zakaj je nujno, da začnejo čim hitreje sprejemati posamezne ukrepe, pa četudi se njim mogoče ne zdijo najpomembnejši,« je dodal.

Predstavniški dom parlamenta BiH je konec januarja potrdil imenovanje novega sveta ministrov, s čimer so v BiH dokončno vzpostavili izvršno oblast na državni ravni. Vlado so oblikovali tudi v srbski entiteti BiH Republiki Srbski, v bošnjaško-hrvaški entiteti Federaciji BiH pa še vedno ne.

Evropska pot BiH je bila tudi tema pogovorov s člani predsedstva BiH, kjer so po Golobovih besedah najbolj izražene razlike med tremi konstitutivnimi narodi, Bošnjaki, Hrvati in Srbi, ter različni pogledi obeh entitet.

»Na predsedstvu je bilo zelo jasno videti, kateri narod podpira katero politično usmeritev, tudi zunanjepolitično. Dobra novica je, da so, kar se tiče evropske poti, ki je bila danes ključna tema, načeloma vsi soglasni. Pri ostalih temah pa soglasja nismo niti iskali, ker bi bila to iluzija,« je premier pojasnil za STA.

Na delovnem kosilu sta se premierju in predsednici sveta ministrov BiH pridružila zunanji minister BiH Elmedin Konaković ter minister za zunanjo trgovino in ekonomske odnose BiH Staša Košarac.

Pogovori Goloba na njegovem prvem uradnem obisku v tujini so bili osredotočeni predvsem na pomen evropske perspektive za prebivalke in prebivalce BiH, nadgradnjo odnosov med državama in iskanje dodatnih poslovnih možnosti.

Golob je napovedal, da bo Slovenija BiH na njeni poti v EU nudila vso možno pomoč. Dodal je, da bo za tehnično pomoč BiH namenila dodaten milijon evrov iz državnega proračuna, Krišto pa je izpostavila, da je svet ministrov že naredil določene korake na področju reform.

BiH je za Slovenijo druga najpomembnejša gospodarska partnerica v regiji in največja posamična prejemnica slovenske razvojne pomoči, državi pa želita gospodarsko sodelovanje še okrepiti. Po besedah Goloba ima BiH tudi izjemen potencial glede obnovljivih virov energije, v katere želi vlagati tudi Slovenija oziroma njeni vlagatelji.