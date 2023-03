Za Klinec je izjemno pomembno tudi, da je ugnala neposredne tekmice v seštevku za skupno zmago na skandinavski turneji. Pa tudi tekmovalke, ki jo lovijo na tretjem mestu v skupnem seštevku svetovnega pokala, so zaostale za njo.

V težkih razmerah, močnem sneženju in vetru, zaradi česar so prireditelji prestavljali začetek tekme, so se v finale prebile tudi ostale Slovenke.

Katra Komar je skočila 114 m in je 11., Nika Prevc (98,5 m) je 23. in Maja Vtič (99 m) 24.