Otroci in najstniki do 15. leta starosti z nekaj likovnega talenta se lahko zelo dejavno vključijo v letošnji praznik poletov v Planici. Izdelajo namreč lahko svojo risbo pokala za prejemnika nagrade Planica 7, ki vključuje seštevek najboljših sedmih skokov na zaključku svetovnega pokala, in jo do tega četrtka oddajo na spletni strani planica.triglav.si. Med vsemi prejetimi deli bo strokovna komisija izbrala in nagradila tisto, ki bo najbolj odražala bistvo smučarskih skokov v Planici, po podobi zmagovalne risbe pa bo ustvarjen pokal za zmagovalca Planica 7. Poleg ustvarjalca ali ustvarjalke zmagovalne risbe bodo nagradili tudi ustvarjalce treh najboljših risb po izboru občinstva, mladi ustvarjalec ali ustvarjalka najboljše risbe pa bo lahko pokal na zadnji tekmovalni dan v dolini pod Poncami tudi osebno izročil(a) zmagovalcu Planica 7. »Med risbami, ki bodo uvrščene na natečaj, bo strokovna komisija izbrala tisto, ki bo izražala močno ustvarjalnost in povezanost s Planico, hkrati pa nam bo omogočala, da jo s papirja prenesemo v resnični svet. Po narisani ideji bomo namreč s pomočjo 3D tiska in na trajnostni način oblikovali pravi pokal, ki ga bo prejel zmagovalec posebnega seštevka Planica 7,« je o prvem takšnem ustvarjalnem natečaju povedala Tjaša Kolenc Filipčič, direktorica trženjskega komuniciranja v Zavarovalnici Triglav.

*Vsebino omogoča Zavarovalnica Triglav