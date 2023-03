Ker se mu je vse skupaj zdelo sumljivo, je o tem spregovoril še s sosedi in znanci in večina jih je že imela podobno izkušnjo – da jih je poklical »nekdo« iz Zavarovalnice Triglav in jih na hitro prepričal, da potrebujejo neke nove podatke njihove zavarovalne police ali da morajo samo nekaj preveriti na polici. Večina je bila ob klicu presenečena, in ker so menili, da verjetno iz zavarovalnice res nekaj potrebujejo, so obisk agenta potrdili, če so si premislili in klicali na številko, s katere so prejeli klic, pa se na njej ni nihče več oglašal. Večina ljudi dobronamerno verjame, da vsak nasvet prav pride, in si niti ne predstavljajo, da je za takšnimi klici lahko tudi vse kaj drugega kot skrb za dobrobit zveste stranke.

V Zavarovalnici Triglav so nam pojasnili, da sicer sodelujejo s poslovnimi partnerji, ki v imenu in za račun zavarovalnice izvajajo trženje po telefonu in aktivnosti, povezane z zavarovalnim zastopanjem, a tudi sami na spletni strani opozarjajo na primere zavajanja in svetujejo, kako lahko posameznik ve, ali je klic dejansko povezan z njihovim zavarovanjem oziroma njihovo zavarovalnico. Stranke med telefonskim pogovorom z agencijo pogosto dobijo vtis, kot da oseba, s katero se pogovarjajo, pozna vse njihove zavarovalne police in razpolaga s številnimi drugimi osebnimi podatki, a to načeloma ne drži. Zavarovalnica Triglav namreč agencijam ne posreduje podatkov o svojih zavarovancih in njihovih zavarovalnih policah, razen v določenih primerih, kot so na primer življenjska zavarovanja. Največkrat se izkaže, da so svoje osebne podatke in informacije o sklenjenih policah agentu zaupale stranke same ali kdo od njihovih družinskih članov, morda že ob kakem od podobnih klicev v preteklosti. Agencije na podlagi tovrstnih klicev same gradijo in nenehno dopolnjujejo svojo bazo stikov, ki jih uporabljajo za nadaljnje trženje, zato vse takšne informacije tudi hranijo. Pogosto pa številke celo naključno izberejo s pomočjo telefonskega imenika, ne da bi imele o klicani osebi kakršne koli druge podatke.

Zato je še kako pomembno, da preverite, s kom imate opravka. Operater, ki vas kliče po telefonu, se mora ob začetku pogovora predstaviti in povedati, v imenu katere agencije oziroma zavarovalnice vas kliče. Če ste kateri koli del informacije preslišali ali slabo razumeli, ga lahko ponovno vprašate. Bodite pozorni že pri pozdravu. »Pozdravljeni. Kličem vas v imenu Zavarovalnice Triglav …« Oziroma: »Pozdravljeni. Kličem vas iz Zavarovalnice Triglav.«

Že tukaj lahko opazite razliko. Če vas kliče Zavarovalnica Triglav, potem se predstavijo kot »kličem iz Zavarovalnice Triglav«.

