Kitajska vlada je ta mesec cilj gospodarske rasti postavila pri približno petih odstotkih, kar je eden najnižjih v več desetletjih. Lani si je želela doseči 5,5-odstotno rast, a je na koncu v luči posledic strogih protikoronskih ukrepov in krize na trgu nepremičnin zabeležila triodstotno.

Li, eden najtesnejših zaveznikov predsednika Xi Jinpinga, ki je bil minuli konec tedna potrjen za premierja, je danes opozoril na težave pri doseganju cilja tudi letos. »Bojim se, da doseči cilj rasti pet odstotkov ne bo lahka naloga in potrebno bo podvojiti naša prizadevanja,« je na na novinarski konferenci ob zaključku zasedanja ljudskega kongresa dejal Li.

»Stabilizacija gospodarske rasti je zahtevna naloga, ne le za Kitajsko, temveč za vse države na svetu,« je, kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, še dejal Li.

Da bi spodbudila gospodarstvo, namerava Kitajska letos v primerjavi z lanskim letom še nekoliko povečati dolg. Med drugim proračun, ki ga je danes potrdilo nekaj manj kot 3000 delegatov, v luči geopolitičnih napetosti predvideva 7,2 odstotka več sredstev za vojsko.

Li je danes izpostavil tudi ZDA, s katerimi je Peking trenutno tako glede trgovine, tehnologije kot varnosti v najslabših odnosih v več desetletjih.

»Obkolitev in zatiranje nista v korist nikogar,« je dejal. »Kitajska in ZDA bi morali in morata sodelovati. Ko Kitajska in ZDA delujeta skupaj, lahko veliko dosežemo,« je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Prvič, odkar mu je kongres podelil tretji mandat na čelu države, je delegate nagovoril tudi Xi Jinping, ki je poudaril pomen okrepitve nacionalne varnosti. »Varnost je zibelka razvoja, stabilnost pa predpogoj za blaginjo,« je dejal. Zavzel se je za posodobitev vojske, ki da naj postane jekleni »veliki Kitajski zid« za zaščito nacionalne suverenosti in varnosti.

Pozval je še k utrditvi stabilnosti v Hongkongu in k združitvi s Tajvanom, ki ga Kitajska dojema kot del svojega ozemlja. »Velika pomladitev kitajskega naroda je vstopila v nepovraten zgodovinski proces,« je menil in obljubil, da bodo v tretjem mandatu potrebe države njegova misija.