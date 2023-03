Hokejisti Bostona so izgubili še drugič na zadnjih treh tekmah. Po sobotni domači zmagi nad Detroitom (3:2) so tokrat morali rdečim krilom priznati premoč v gosteh.

Dylan Larkin je za zmagovito moštvo dosegel gol in dve podaji, Moritz Seider je prispeval gol in podajo, Lucas Raymond pa dve podaji. Pri Bostonu sta z golom in podajo izstopala David Pastrnak in Matt Grzelcyk, dve podaji pa je prispeval še Pavel Zacha.

»To je bil za nas velik test in hkrati izjemna priložnost. Imeli smo dve zaporedni tekmi proti ekipi, ki se bliža rekordom, in obe smo odigrali izjemno,« je po tekmi dejal Larkin.

»Res sem ponosen na igralce, ki se niso ustrašili izziva proti ekipi, ki se jo bodo mnogi spominjali kot eno najboljših v zgodovini lige. Tekmovali smo vseh šest tretjin in bili na koncu nagrajeni z zmago,« pa je dodal trener rdečih kril Derek Lalonde.

Vratar Ville Husso je obranil 30 strelov in pomagal ekipo ohraniti v lovu na končnico. Detroit ima namreč 69 točk in s tem sedem točk zaostanka za New York Islanders, ki držijo zadnjo vstopnico za nastop v končnici na vzhodu.

Boston ima na vrhu vzhodne konference 105 točk. Po medsebojnem obračunu mu zdaj s po 94 točkami sledijo hokejisti Carolina Hurricanes in New Jersey Devils.

New Jersey je bil namreč s 3:0 boljši od Caroline. Dva gola je dosegel Jesper Bratt, Jack Hughes pa je dodal tretjega in ob tem obakrat podal za zadetek švedskega napadalca. Vitek Vaneček je v vratih Devils obranil vseh 32 strelov.

Las Vegas boljši od St. Louisa

Na vrhu zahoda so hokejisti Vegasa zbrali precej manj točk od tekmecev na vzhodu, a po zmagi nad St. Louisom prednost pred zasledovalci povišali na tri točke.

Zlati vitezi imajo 88 točk in tekmo več od drugouvrščenih Dallas Stars. Tretji so Los Angeles Kings slovenskega asa Anžeta Kopitarja s prav tako 85 točkami.

Vegas je bil v gosteh boljši od Blues, potem ko so gole dosegli William Karlsson, Jonathan Marchessault, Mike Amadio, Pavel Dorofejev in nekdanji hokejist St. Louisa Alex Pietrangelo. Njegovo nekdanje moštvo je še izenačilo na 3:3, a je vodstvo gostov hitro, vsega minuto in pol kasneje znova vzpostavil Dorofejev.

Na preostalih tekmah so Pittsburgh Penguins po zadetku Krisa Letanga v podaljšku premagali New York Rangers s 3:2, Winnipeg Jets pa so bili po rednem delu z enakim izidom boljši od Tampa Bay Lightning. Calgary Flames so s 5:1 ugnali Ottawa Senators.

Zmag sta se po podaljšku veselili tudi moštvi Nashville Predators in Arizona Coyotes. Prvi so ugnali Anaheim Ducks s 5:4, drugi pa z enakim izidom Minnesota Wild. Slednji so imeli priložnost, da bi se točkovno izenačili z Dallasom in Los Angelesom, a imajo zdaj točko manj.