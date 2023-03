Ko vodilno moštvo v katerem koli nogometnem prvenstvu kloni, se po navadi govori o tem, da se mu kakšen od tekmecev nevarno približuje in ogroža njegov primat. A ne v letošnji sezoni slovenskega državnega prvenstva. V 26. krogu je Olimpija sicer doživela visok poraz proti Domžalam z 1:4, prvega v Stožicah po 14. marcu lani, ko je bilo s 4:2 boljše Celje. A prednost pred štajerskima kluboma Celjem in Mariborom deset krogov pred koncem še vedno znaša megalomanskih 16 točk.

Brez glavnega trenerja Alberta Riere, ki je kaznovan zaradi dogodkov v Kopru, Olimpija v prvem polčasu ni znala omejiti naletov Domžalčanov, ki so na glavni odmor odšli z vodstvom 3:0. V nadaljevanju so Ljubljančani poskušali streljati z vseh položajev in prek Maria Kvesića znižali izid, a je praktično v naslednjem napadu Franko Kovačević postavil končni izid tekme in pokopal vse upe gostiteljev na preobrat ali vsaj točko. Domžale so se s petim zaporednim uspehom na gostovanjih približale mestom, ki peljejo v Evropo, saj za Mariborom in Celjem zaostajajo za dve točki.

Pomembno točko v boju za obstanek so vknjižili nogometaši Tabora iz Sežane. Nepričakovano so na gostovanju pri Mariboru celo povedli, po izenačenju gostiteljev pa jim je uspelo zadržati remi. »Na takšni tekmi in po prikazanem običajno pride zmaga. Tokrat se to ni zgodilo, kar pa ne zmanjšuje občutka, da moram čestitati ekipi za voljo, željo, prizadevnost, celotno izvedbo. Manjkata točki, to je težava. Maribor, razumljivo, ne more biti zadovoljen s točko proti Taboru na domačem igrišču. Lahko pa smo zadovoljni z igro. Tabor ostaja edina ekipa, ki je v spomladanskem delu še neporažena, kar ni naključje,« je razplet komentiral trener Maribora Damir Krznar. Spodrsljaj vijoličastih so izkoristili Celjani, ki so se Kopru oddolžili za poraz med tednom v pokalu in s tem ujeli Maribor na drugem mestu.

Že v petek je Gorica na debiju trenerja Edoarda Reje proti Muri prišla do pomembne točke v boju za obstanek, kamor so Radomlje na zadnji tekmi kroga potegnile Bravo. Ljubljančani bi z zmago pobegnili zadnji trojici, tako pa se v nadaljevanju obeta srdit četveroboj za obstanek v prvi ligi.

1. SNL, 26. krog: Gorica – Mura 1:1 (0:0, Stankovski 53; Morris 80), Maribor – Tabor 1:1 (0:0, Karić 66; Khali 59), Koper – Celje 0:1 (0:0, Ikwuemesi 86), Olimpija – Domžale 1:4 (0:3, Kvesić 63; Kovačević 25/11-m, 66, Repas 36, Vuk 45), Radomlje – Bravo 3:1 (1:1, Čuić 45, Sokler 78, Korun 84; Kramarič 25).