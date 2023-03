Rok Ažnoh je ob štiri leta mlajšem Mihi Oserbanu ta čas največji up slovenskega alpskega smučanja. Dvajsetletni član mariborskega snežnega ponosa Branika je 19. januarja v St. Antonu postal svetovni smukaški prvak ter si zagotovil vstopnico za nastop na finalu svetovnega pokala v Soldeuu. V Andori bo bo ta teden tekmoval kot edini Slovenec v hitrih disciplinah, saj se Martin Čater in Miha Hrobat v superveleslalomu in smuku nista uvrstila med najboljših 25 v skupnem seštevku svetovnega pokala. Štajerec je minuli konec tedna v Podkorenu doživel domači prvenec na tekmah svetovnega pokala, kjer je sicer debitiral na paralelnem veleslalomu v Lechu. Visoka startna številka mu je preprečila vidnejšo uvrstitev od 49. mesta, včerajšnji nastop pa je izpustil, ker je odpotoval v Andoro. Ob športni Ažnoh ni pozabil na drugo kariero, ki jo zanemarjajo številni športniki. Veliko svojega časa namreč namenja izobrazbi, saj je študent drugega letnika ljubljanske ekonomske fakultete.

»V gimnaziji na Ravnah na Koroškem sem se navadil dela. Nisem se še ustavil in grem naprej. Kot kaže, bom drugi letnik ekonomije opravljal dve leti, a sem odločen, da si pridobim izobrazbo,« nam je na 62. Pokalu Vitranc povedal Rok Ažnoh. V alpskem smučarskem svetu se razvija v smeri Marca Odermatta. Svoje znanje namreč črpa iz veleslaloma, od bazične discipline alpskega smučanja ga v prvi vrsti najbolj vleče k superveleslalomu, v drugi vrsti pa k smuku, kjer se je letos na avstrijskem Tirolskem vpisal med nesmrtne. Njegov stric je Rasto Ažnoh, ki se je v slovenskem alpskem smučarskem svetu uveljavil kot trener. »Ažnohi smo smučarska družina. Dedek pri osemdesetih letih še skoraj vsak dan uživa na smučeh. Tudi moj oče je tekmoval,« poln energije odgovarja mladi up, ki je nastopil že na dveh svetovnih prvenstvih. »Velika tekmovanja so z mojega zornega kota povsem zunaj cone. Kamor koli greš, moraš pokazati akreditacijo, povsod so kamere, vsi te sprašujejo o pričakovanjih, česar na tekmah nižje ravni ni. Vesel sem, da že imam te izkušnje. Želim si, da jih bom nekoč izkoristil.«

Najraje bi bil vrhunski veleslalomist

Priprave z najboljšimi slovenskimi tekmovalci v hitrih disciplinah v Čilu so mu omogočile bliskovit napredek. »Preden sem pripotoval v Čile, mi je trener Aleš Gorza dejal, da bom opravil toliko smukaških kilometrov, kot sem jih imel doslej v vsem življenju. Ni bilo daleč od resnice. Pred tem sem v zadnjih štirih sezonah delal majhne korake, Čile pa mi je omogočil skok,« odgovarja. »Do začetka letošnjega leta nisem bil nikoli v stiku s konkurenco v hitrih disciplinah, zato v St. Antonu nisem imel posebnih pričakovanj. Vse skupaj se je odvilo zelo hitro. Višja pričakovanja med vrstniki sem imel sicer v superveleslalomu, kjer sem odstopil, a sem vse skupaj nadoknadil v smuku.«

»Izhajam iz veleslaloma, a moje tehnično znanje še zdaleč ni na želeni ravni. Moram ga precej nadgraditi. V zadnjem času sem naredil res velik napredek v hitrih disciplinah. Zavedam se, da me največje delo na športni poti pelje k veleslalomskemu razvoju. Če bi lahko izbiral, bi se odločil, da bi bil v prihodnosti vrhunski veleslalomist. Nič pa ne bi imel proti, če bi postal konkurenčen tudi v hitrih disciplinah. Premlad sem še, da bi se specializiral, čeprav se v razvitih alpskih smučarskih državah pri mojih letih nekateri tekmeci že odločajo za hitre discipline,« odgovarja Rok Ažnoh. »S čim bi bil zadovoljen ob takšnem času prihodnje leto? Če bi se izkazal v evropskem pokalu in izkoristil vsako priložnost, ki jo bom imel v svetovnem pokalu. Ker ne bo nobenega velika tekmovanja, bom imel bolj sproščen urnik. Želim si predvsem veleslalomskega napredka,« zaključuje Rok Ažnoh, ki je na vsakem koraku užival v domačem vzdušju tekem svetovnega pokala, predvsem pa, da so bili med gledalci njegovi družinski člani.

Najprej se mora uveljaviti v evropskem pokalu

Njegov reprezentančni trener je Rok Šalej. »Roka vidim kot vsestranskega alpskega smučarja brez slaloma. V prvi vrsti kot veleslalomista in superveleslalomista, šele na koncu smukača. V naslednji sezoni se mora posvetiti predvsem zahtevnemu veleslalomskemu treningu, saj mora izboljšati tehnično znanje. Vsi, ki se ukvarjamo z alpskim smučanjem, se bomo morali usesti ter narediti poglobljeno strategijo, kako in kam ga usmeriti v prihodnosti. Veseli nas, da je Rok odličen tekmovalec. Pred Pokalom Vitranc je bil na močnih tekmovanjih FIS v Gerltzenu prvi in drugi ter premagal številne že uveljavljene tekmovalce. Na tekmah evropskega pokala je nosil številke nad 80, ki jih je v tej sezoni že znižal do številke 50. Rok se mora najprej uveljaviti v evropskem pokalu, da bomo lahko nanj računali tudi v svetovnem,« odgovarja odgovorni trener reprezentance evropskega pokala Rok Šalej.

O Roku Ažnohu z izbranimi besedami govori tudi vodja reprezentanc Janez Slivnik. »Rok ima v sebi zelo dobro hitrost na smučeh, ki loči povprečnega alpskega smučarja od vrhunskega. Poleg tega dokazuje, da je dirkač. To sta lastnosti, ki ju ima redko kateri alpski smučar. Ima še ogromno rezerv. V prvi vrsti mora razvijati svoje tehnično znanje. Zato smo ga že v tej sezoni, kolikor se je le dalo, priključevali k treningu pod vodstvom glavnega trenerja svetovnega pokala Klemna Berganta,« alpskega smučarskega upa z izbranimi besedami opisuje Janez Slivnik, a opozarja: »Rok vsaj za zdaj še ni športnik, ki bi znal na hitro prestopati iz ene discipline v drugo. Želimo si, da se bo tega priučil, saj je tudi to pogoj uspešnosti.«