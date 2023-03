Festival dokumentarnega filma: Kdor prepove uporniško Bello Ciao, je fašist. Pika.

Jubilejni 25. Festival dokumentarnega filma se je v petek začel s pesmijo, in sicer s slavno pesmijo Bella Ciao v izvedbi Kombinatk, ki so napovedale otvoritveni film Bella Ciao italijanske režiserke Giulie Giapponesi. Film Mrk srbske režiserke Nataše Urban govori o potlačitvi spomina in kolektivni odgovornosti, Dekliška druščina Susanne Regine Meures pa o najstniški vplivnici in mračnih plateh velikega uspeha.