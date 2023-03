Načrte za novi istrski kulturni center so v Izoli prvič razstavili lani novembra, pred drugim krogom županskih volitev, na katerih je nekdanjega župana Danila Markočiča premagal Milan Bogatič. Udeleženci natečaja so morali pripraviti arhitekturno zasnovo zgradbe, v katero bi umestili dvorano z najmanj 420 sedeži, dvorano z najmanj 100 sedeži, vadbeno dvorano, tehnične prostore in gostinski lokal, pri tem pa ne bi presegli 7000 kvadratnih metrov površine. Na natečaju je prvo nagrado prejel biro Ark arhitektura Krušec.

»Kako realizirati ta projekt, je vprašanje financiranja. Če gre za istrski kulturni center, potem se morajo do projekta opredeliti tudi druge občine slovenske Istre. Če pa bo šlo za izolski kulturni center, se poraja vprašanje, kje zanj pridobiti finančna sredstva,« razmišlja Bogatič, ki dodaja, da za zdaj ni jasno, koliko denarja bo za to namenjenega iz državnega proračuna. Vlada je sicer projekt pred letom dni uvrstila v načrt razvojnih programov do leta 2024. S projektom bi obenem zagotovili sodoben in varen objekt, saj je zgradba zdajšnjega kulturnega doma statično ogrožena.

Na občini so konec leta 2021 projekt gradnje kulturnega centra ovrednotili na 16,44 milijona evrov, država naj bi prispevala 7,17 milijona, a kulturno ministrstvo temu ne pritrjuje več. »Če se investicijo potrdi, sledi faza projektiranja, ki zahteva najmanj leto dni dela in pomeni velik finančni zalogaj. Če preostale tri občine ne bodo privolile v sofinanciranje, je treba ugotoviti, ali je občina Izola sposobna izpeljati to investicijo,« še pravi Bogatič in tako prst usmerja še v druge občine slovenske Istre, s katerimi pogovorov o tem še niso začeli.

Občina Izola je sicer edina v Sloveniji, v kateri so občani na referendumu zavrnili občinski prostorski načrt, zaradi česar bi lahko bili tovrstni gradbeni projekti ogroženi. A nič več. »Skladno z veljavno prostorsko zakonodajo se tako imenovane prostorske sestavine planskih aktov Občine Izola uporabljajo še do 31. decembra 2024 za vse namene, določene z zakoni. Postopki občinskih podrobnih prostorskih načrtov se nadaljujejo na podlagi teh,« so nam o lanski spremembi zakonodaje pojasnili na izolski občini.