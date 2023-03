»Nadaljevati moramo tam, kjer smo ostali in se še izboljšati. Zagotovo nas čaka težka, trda, moška tekma in fantje jo morajo odigrati na visoki ravni,« je pred drugo tekmo s Črnogorci opozarjal Uroš Zorman, selektor slovenskih rokometašev, ki ni mogel računati na poškodovanega kapetana Jureta Dolenca. V prvem polčasu njegovi izbranci svoje igre iz Podgorice niso ravno izboljšali, predvsem to velja za igro v obrambo v prvih šestnajstih minutah, ko so prejeli deset golov. Toda po drugi strani so bili toliko bolj razpoloženi v napadu, predvsem to velja za Blaža Janca, ki je dosegel polovico od dvanajstih golov slovenske reprezentance.

S prednostjo dveh golov so slovenski rokometaši vstopili v drugi polčas. V 38. minuti je Aleksander Bakić znižal zaostanek Črnogorcev le na gol (19:20), toda le devet minut pozneje je bila tekma odločena. V veliki meri tudi po zaslugi Domna Makuca, ki je bil s tremi zaporednimi goli najbolj zaslužen za slovensko vodstvo z 29:21. Hkrati je bila to priložnost, da je Zorman v igro poslal tudi igralce, ki so do zdaj manj igrali. Tako naj bi bilo tudi 27. aprila v Cazinu, ko bodo slovenski rokometaši igrali z Bosno in Hercegovino ter tri dni pozneje v Velenju še s Kosovom. »Prvi polčas nismo bili pravi, nismo igrali, kot smo se zmenili, v drugem pa je bila obramba na višji ravni, na ta način smo prišli do razlike in zmage. Čestitke fantom, da so se že pred zadnjim sklopom kvalifikacij uvrstili na EP, vse pohvale pa tudi gledalcem, da so nas v tako velikem številu bodrili,« je po tekmi svoje izbrance pohvalil Zorman.

Slovenija, ki bo januarja prihodnje leto še štirinajstič igrala na EP, je zdaj pri osmih točkah, Črna gora in BiH, ki je s 25:18 premagala Kosovo, sta pri štirih, brez točke pa je Kosovo.