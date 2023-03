Nova policijska zakonodaja: Upravičeni dvomi in sumničavost

Pri pripravi novele zakona o organiziranosti in delu v policiji sta dve okoliščini vredni dodatne pozornosti. Prva je skrivnostnost notranjega ministrstva, kjer pravijo, da so osnutek predloga novele že pripravili, vendar pa predlaganih rešitev za zdaj še ne želijo razkriti. Ob hkratnih neuradnih informacijah, da želi vodstvo ministrstva novelo čim prej spraviti skozi medresorsko usklajevanje v vlado in nato v državni zbor, so skrivalnice razumljive, ne pa ravno dobrodošle. Če predlagatelj zakona slednjega skriva, hkrati pa si želi njegovega čimprejšnjega sprejetja, to navadno pomeni, da pričakuje javno polemiko, ki se ji želi izogniti ali pa jo vsaj omejiti. Kar ni dobra popotnica zakonu, četudi tovrstni manevri niso nikakršna redkost.