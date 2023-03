Stare nove ideje o Air Slovenija

Projekcija poslovanja nacionalnega letalskega prevoznika, ki jo je pred dvema letoma naročila vlada Janeza Janše, razkriva predvsem dvoje: kako nedomiselno so se vlade v minulih letih lotile snovanja delovanja novega nacionalnega letalskega prevoznika in kako optimistične so lahko ekonomske projekcije nekega projekta, da le ustrezajo političnemu namenu.