Med pogovorom z Danuško Hauptman v trgovini Zoofav ljubljanski Miklošičevi ulici, kjer bo svoj nakit razstavljala še vse do maja, izvemo, da je oblikovalka nakita tudi žena, mama, ljubiteljica živali in vsega lepega, nevsakdanjega in brezčasnega. Od rojstva živi v Slovenski Bistrici, domačini, predvsem otroci in njihovi starši, pa jo poznajo tudi kot profesorico likovne pedagogike v Osnovni šoli Oplotnica.

Učiteljica, ki izdeluje nakit

Oblikovanje nakita je bilo nadaljevanje njene ustvarjalne žilice, ki jo je gojila že od mladosti. »Začelo se je z oblikovanjem oblačil in torbic. Poleg uporabe šivalnega stroja sem se hitro lotila učenja dela še z drugimi stroji in orodji za oblikovanje lesa in kovin. Ne skrivam, da sem se lotila tudi restavriranja starega pohištva,« pove in doda, da se je končno umirila in svojo strast – še vedno namreč poučuje – usmerila v ustvarjanje unikatnih modelov nakita iz aluminija. »Sem iz družine, v kateri so ženske, mama, stara mama in teta, vedno nekaj ustvarjale in izstopale iz povprečja. Iz tega sklepam, da je bila že tukaj začrtana pot v zvezi z mojim ustvarjanjem. In sem tukaj, v tem raziskovalnem ustvarjalnem svetu,« je povedala Danuška Hauptman in dodala, da ima res srečo, da je njena služba večinoma tudi njen hobi. »Predmet likovna umetnost ni primerljiv z drugimi učnimi predmeti, zato so metode dela in pristopi k izobraževanju precej drugačni kot recimo učenje matematike ali zgodovine. Učence skušam spodbujati v njihovi ustvarjalnosti in kreativnosti ter h kritičnemu mišljenju. Pred covidom sem več let sodelovala v različnih evropskih projektih v zvezi s cilji trajnostnega razvoja, tudi v Živi coprniji, kjer sem pridobila veliko novih veščin in spoznala krasne ljudi, ki sem jih vključevala v poučevanje.«

Delavnice ima po vsej hiši

Nakit je začela oblikovati že v osnovni šoli in nadaljevala tudi v srednji šoli. Takrat je kot material uporabljala bakreno žico. »Med študijem sem spoznala slikanje na svilo. To je bilo navdihujoče. Tako je bilo tudi moje diplomsko delo na temo slikanja na svilo. V tistem obdobju sem imela v Knjižnici Josipa Vošnjaka razstavo poslikanih svilenih kravat,« se v smehu spominja sogovornica, ki prizna, da vsak projekt, ki se ga loti, zahteva poglabljanje znanja, učenje, čas in tudi nakup orodja, strojev in materiala. »Lahko mi verjamete, da imam delavnice po vsej hiši. En prostor je za šivanje in slikanje, v kleti oblikujem nakit. Po vsej hiši so škatle z materialom od preteklih projektov, za katere ne veš, kdaj bodo ponovno v uporabi.« Morda za lažje razumevanje vseh »norih« idej Danuške Hauptman omenimo njeno obdobje, ki ga je sama poimenovala »kapa«. »Nekoč sem na dopustu opazila trgovinico z unikatnimi kvačkanimi kapami. Domov sem prišla z novimi kvačkami in 10 kilogrami volne. Dve leti je trajal projekt in mislim, da sem v tistem obdobju naredila več kot 300 kap. Ni boljšega, ležiš na kavču in ustvarjaš, pa še filme lahko gledaš zraven.«

Se je pa zadnja leta glede projektov nekoliko umirila in bolj resno posvetila oblikovanju nakita iz aluminija. »Zato, ker imam material praktično na dvorišču; lahko se pohvalim, da delujem lokalno,« nam je povedala in dodala, da je po večletnem oblikovanju nakita iz različnih materialov aluminij postal osnova za njeno delo. »Všeč mi je ta mehka kovina srebrne barve, ki je pravzaprav tretji najbolj razširjen element v zemeljski skorji. Če bi želela poudariti vse prednosti aluminija, bi zagotovo morala omeniti njegovo lahkost, nestrupenost, odpornost proti koroziji in možnost reciklaže. Je kakovosten in izredno lahek nealergen material, ki ga je mogoče predelati v različne oblike. To pomeni, da moj nakit ostane tudi po dolgotrajni uporabi takšen kot takrat, ko je bil izdelan.«

V kaosu se porajajo nove ideje

Kljub temu da nakit iz aluminija izdeluje že nekaj let, še vedno rada eksperimentira s tem materialom in ga poskuša preoblikovati, kot si zamisli. »V tem delu ustvarjanja je postopek precej umazan. Rezanje, upogibanje, žarjenje, žaganje, brušenje, kovanje ... Moj delovni prostor je v trenutku pravi kaos, poln različnega orodja,« prizna in doda, da se prav v tem kaosu porajajo nove ideje. Danuška Hauptman ne skriva, da ima rada nakit. Navdušuje jo predvsem izrazit, opazen, drzen in unikaten, takšen, ki ga ne more nositi vsak. »Pri oblikovanju aluminij rada nadgradim z vitražnim steklom, polimersko glino ter tu in tam s kristalčki swarovski. Trenutno se poigravam s kombinacijo lesa,« pove in doda, da vsak kos nakita izdela po trenutnem navdihu, a se trudi, da je funkcionalen in ne preveč tradicionalen. »Zagotovo pa je brezčasen,« pristavi. In čeprav se zdi nakit na pogled težak, je zaradi materiala izredno lahek, na otip pa prijeten in topel. Ali kot smo se lahko prepričali sami – ko ga nosiš, postane del tebe.

Ko boste vzeli v roke nakit, ki ga predstavlja pod znamko vulcana.art, boste na njem opazili sledi orodja, ki dajejo nakitu vrednost ročne izdelave, kot pravi oblikovalka. »Ker dober nakit potrebuje tudi dobro ime, ki je nekako povezano z vsebino. Elementarni aluminij je mogoče najti samo v okolju z nizko fugasnostjo kisika, kakršna je notranjost nekaterih vulkanov,« razloži ime svoje blagovne znamke in se v smehu dopolni, da je kot dodano vrednost njenemu nakitu zagotovo treba omeniti obdobje poznega 19. stoletja, ko je bila proizvodnja aluminija izredno težavna, zato je njegova cena presegala ceno zlata. »Kovina je bila tako dragocena, da so na svetovni razstavi leta 1855 v Parizu palice aluminija razstavili skupaj s francoskimi kronskimi dragulji. Na pojedinah cesarja Napoleona III. pa so z aluminijastim priborom lahko jedli samo izbrani gosti, drugi so se morali zadovoljiti z zlatim,« je sklenila pogovor.