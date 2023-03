Propad banke je sprožil nemir tudi med tehnološkimi zagonskimi podjetji, o posledicah razpravlja tudi britanska vlada. Družba Circle je v petek sporočila, da ni mogla dvigniti svojih rezerv iz banke SVB, katere nenaden propad je razburkal finančne trge. V noči s petka na soboto, potem ko je bila objavljena vest o zaprtju banke SVB, je vrednost USDC padla na najnižjo raven doslej, to je 87 centov, nato pa se je ponovno dvignila na okoli 94 centov. Izgube so utrpele tudi druge »stabilne« kriptovalute. Ker je SVB Financial, ki so jo kalifornijski regulatorji zaradi neustrezne likvidnosti in plačilne nesposobnosti zaprli, ključna posojilodajalka tehnološki industriji, je nemir tudi med številnimi tehnološkimi zagonskimi podjetji. Gre za največji propad katere od ameriških bank po letu 2008. Zvezna korporacija za zavarovanje depozitov (FDIC) je v petek sporočila, da je prevzela nadzor nad okoli 175 milijardami dolarjev vlog te banke. Finančna ministrica ZDA Janet Yellen je včeraj povedala, da se želijo izogniti širjenju posledic propada SVB Financial na druge finančne ustanove, a ne z morebitno državno sanacijo banke. Spomnila je, da so po finančni krizi leta 2008 z državno pomočjo reševali nekatere banke, a so potem uvedli reforme, da jim česa takega ni treba več ponoviti.