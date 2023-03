Košarkarji Cedevite Olimpije so v tem tednu doživeli dva boleča poraza. V sredo so doma izgubili proti litovskemu Panavežysu in ostali brez možnosti za izločilne boje v evropskem pokalu, danes pa so v Zadru izenačili še najvišji poraz v sezoni v ligi Aba. Pokleknili so z 22 točkami razlike.

Za Ljubljančane je bil to četrti poraz na zadnjih šestih tekmah v ligi Aba. Do konca rednega dela ima Cedevita Olimpija še šest tekem. V prihajajočem tednu bo v sredo gostovala pri ratiopharmu iz Ulma, v soboto pa bo gostila Cibono.

Cedevita Olimpija je s tem porazom zdrsnila pod 50-odstotno učinkovitost na mednarodnem prizorišču. V evropskem pokalu je na petnajstih tekmah zabeležila le tri zmage, v ligi Aba pa je zdaj pri izkupičku 14-6, skupno torej 17-18. Štiri zmage imajo Ljubljančani v pokalu Spar ter enega v slovenskem superpokalu.

Podatek, da izbranci trenerja Jurice Golemca na današnji tekmi niso vodili niti enkrat in da je imel Zadar v tretji četrtini že 26 točk prednosti, zgovorno priča o nemoči ljubljanske zasedbe.

Cedevita Olimpija je tako že tretjič v sezoni izgubila z 22 točkami razlike. V ligi Aba proti Budućnosti ter v evropskem pokalu proti Joventutu, rekord pa držijo košarkarji Prometeja, ki so jo pred dobrim mesecem nadigrali s + 26.