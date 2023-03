Ravno zaradi nazadnje omenjenega v prihajajočem obdobju dodatna previdnost vseh voznikov štiri- in večkolesnih prevoznih sredstev ne bo odveč. Če smo bili v minulih mesecih vajeni praznih križišč in se nemara malce že odvadili stalnega obračanja glave in preverjanja vseh ogledal, bo zdaj to zelo hitro spet postalo obvezno. S tega vidika je namreč prav zaradi izjemno povečanega števila uporabnikov različnih elektrificiranih skirojev vožnja po mestih v toplejših mesecih tudi za avtomobiliste postala precej bolj zahtevna in tudi stresna.

Res je, prav vsi udeleženci cestnega prometa morajo za svojo lastno varnost v prvi vrsti poskrbeti sami – z odgovornim obnašanjem, vzajemnim spoštovanjem drug drugega, pa seveda predpisov in podobnim. Vsi se morajo zavedati, v kakšnem položaju so v prometu v primerjavi z drugimi udeleženci. In tu moramo tisti močnejši, v osebnih avtomobilih in drugih večjih motoriziranih vozilih, pač še dodatno skrb nameniti šibkejšim. Ki se jim lahko primeri napaka, pa tudi če nalašč izsiljujejo prednost, kar se na žalost tudi dogaja (pre)pogosto. A takrat pač ni drugega, kot da jih zaščitimo, saj bo v nasprotnem primeru pri nas kvečjemu nastradala pločevina, pri drugih pa drugi, precej bolj pomembni »materiali«.

Če seštejemo smrtne žrtve med vsemi najbolj ranljivimi udeleženci cestnega prometa (pešci, kolesarji, vozniki mopedov, motornih koles in e-skuterjev), je bilo teh lani namreč pri nas več kot polovico (44 od 85) med vsemi smrtnimi žrtvami, večina teh (29) pa je umrla zaradi prometne nesreče z voznikom avtomobila, tovornega vozila ali avtobusa. Pa da ne bo pomote – to nikakor ne pomeni, da so ti vozniki vselej tudi krivi, saj so omenjeni ranljivejši udeleženci povzročili 26 odstotkov vseh smrtnih prometnih nesreč. Zato naj opozorilo, da so pred nami spet drugačni »cestni« časi, kljub prijaznejšem vremenu v marsikaterem pogledu še zahtevnejši kot zimski, velja za vse.