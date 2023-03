Kitajski električni avtomobili osvajajo svet: Ko je nemogoče postalo mogoče

Na Kitajskem izdelujejo električne avtomobile, ki stanejo vsega 10 evrskih tisočakov. Na trgu se proizvede in proda največ električnih vozil na svetu. Do leta 2022 je vlada za subvencije in davčne olajšave namenila 29 milijard dolarjev.