Maska na obrazu »ta glavnega« je sprva žarela od neverjetne dobrosrčnosti, predanosti in skrbi za šibkejše od njega. Kmalu za tem je zasijala od sreče in blaženosti, se naenkrat spremenila v usmiljenost in ponižnost, sledila je preobrazba v dvoličnost in fanatičnost, na koncu pa v najbolj originalno masko. V centrifugo za vrtenje in ožemanje že opranih možganov.

Pisana in poslušna množica si je nadela enako masko, masko zaslepljenosti, ki se je seveda niso zavedali. Namesto veselja, smeha in norčavih dogajanj, so te uboge maske, zaradi močnih vrtljajev predolgo trajajoče centrifuge ta glavne maske, začutile zgolj močno razburkanost v možganih. Res žalostno.

Ampak, ne bodimo črnogledi. Še je upanje. Nekaj mask bo zaslepljenih za vekom vekomaj, za druge pa še obstaja rešitev v nasvetu.

Prenehajte poslušati nekoga, ki oponaša papagaja, in venomer znova ponavlja naučene besede, s katerimi vas zavaja.

Tatjana Lanjšček, Ljubljana