Tako tudi naši vrli osamosvojitelji. Namerno zamolčijo, da je bilo za osamosvojitev mnogokaj že pripravljenega (narejenega). Prisvajajo si interpretacijo zgodovine in na veliki zvon (tudi muzej osamosvojitve) obešajo samo svoje zasluge. In ko nekdo hoče ta veliki zvon umestiti nazaj, kamor spada, ga obtožijo kršenja ustavnega reda in spišejo prosti spis (kakor tisti otrok), ki ga potem razglasijo za interpelacijo. Ali ni takšno razmišljanje značilno za otrokov nivo razmišljanja (ko si prisvaja nekaj, česar ni dosegel sam oz. kot sem ga ilustriral zgoraj)?

Torej: mimo cilja povezati slovensko znanje, raziskave in tuje trge, mimo tega, da Slovenija postaja politično stabilna, urejena in vsestransko privlačna država, mimo prizadevanj za privabitev visoko tehnoloških tujih podjetij z delovnimi mesti z višjo dodano vrednostjo (beri z boljšo plačo zaposlenih), mimo naporov za ureditev zdravstvene in energetske krize in ustvarjanja pogojev za preživetje naroda spričo podivjane draginje, mimo cilja znižati razliko med davčno obremenitvijo dela in davčno obremenitvijo kapitala (ki sta med najvišjimi oz. najnižjimi v Evropi), mimo ureditve oskrbe starejših, torej mimo davčne in pokojninske reforme, mimo prizadevanj za izhod iz globalnih kriz ... naj se po njihovo narod raje ukvarja s premestitvijo nekega muzeja v okvir muzeja, ki se itak ukvarja z zgodovino naroda v novejšem času.

Opozarjam na dva zelo povedna sestavka o tem, kaj so si privoščili ti »zaslugarji«. Oba sta bila objavljena na tej strani 10. 3. 2023. Eden je Janez Krnc, Zaslužni za človeško gorje ob izbrisu, drugi pa Dušan Kaplan, Prodajalci. Ponavljam iz predzadnjega in zadnjega odstavka obeh: »V rokah katerih politikov je bila oblast, ko se je izvršil množični izbris stalnih prebivalcev Slovenije? Krmilo države je bilo v rokah Demosove vlade, koalicije, ki jo je sestavljalo pet političnih strank. Na čelu vlade je kraljeval Lojze Peterle, delo ministra za notranje zadeve pa je opravljal Igor Bavčar. Ta dva politika sta zanesljivo neposredna odredbodajalca ukaza o izbrisu.« »Ni še konec: nekateri akterji te trgovine in barantanja danes od nas z grožnjami in pretnjami zahtevajo, da si za nagrado zaslužijo še muzej, kjer bi se svetile njihove zasluge. Za katere zasluge že gre, prosim? Gre za ustvarjalce razdiralne politike in sovraštva do vsega, kar diši po prejšnjih časih.« Amen.

Uroš Blatnik, univ. dipl. psih., Ljubljana